Sutartis su profsąjungomis: kitąmet daliai šių darbuotojų pareiginė alga kils 25 proc.

Kolektyvinės šakos sutartį penktadienį pasirašė ministrė Inga Ruginienė ir penkių šalies socialinių darbuotojų profesinių sąjungų pirmininkai.
Atlyginimų augimas nuo 2027 m. sausio, kai įsigalios naujoji sutartis, numatytas visiems socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams, globos koordinatoriams, globos centro veiklos koordinatoriams, veiklos vadovams, kurie dirba socialines paslaugas teikiančiose biudžetinėse įstaigose.
Sutartyje darbo užmokesčio augimas ir garantijos susijusios su galiojančia darbuotojų kvalifikacine kategorija.
Numatoma, kad profsąjungos nariui, kuriam pernai liepą pasirašant kolektyvinę sutartį iki senatvės pensijos amžiaus buvo likę ne daugiau kaip penkeri metai, tuo metu galiojusi kvalifikacinė kategorija bus taikoma iki kol sukaks senatvės pensijos amžius.
Darbuotojams, kurie iki ankstesnės sutarties pasirašymo buvo įgiję pirmą kvalifikacinę kategoriją, 20 proc. už ją padidinta pareiginė alga išliks tol, kol šį kategorija galios, numatoma naujoje kolektyvinės šakos sutartyje.
Naujame susitarime prie Darbo kodekse numatyto įtvirtinamas papildomas poilsio laikas tėvams, auginantiems vaikus iki 14 metų, taip pat – papildomos atostogos darbuotojams, socialinių paslaugų įstaigoje išdirbusiems 5 metus.
Per metus jiems numatoma leisti pasinaudoti 2 papildomomis apmokamomis kasmetinių atostogų dienomis, išdirbus 10 metų ir daugiau – dar 2 papildomomis dienomis.
Anot sutarties, siekiant sudaryti sąlygas mažinti įtampą darbe ir gerinti psichologinę sveikatą, profesinėms sąjungoms priklausantys darbuotojai taip pat turės teisę į viena valanda trumpesnį darbo laiką per savaitę, už sutrumpintą darbo laiką bus mokama kaip už visą darbo laiką.
Darbo dienos trukmė švenčių dienų išvakarėse sutrumpinama papildomai viena valanda, už šį darbo laiką taip pat mokama kaip už visą darbo laiką.
Jeigu galimybės sutrumpinti darbo laiką nėra, turi būti mokama kaip už viršvalandinį darbą.
SADM teigimu, naujosios kolektyvinės šakos sutarties nuostatos bus taikomos 105 socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems apie 6,6 tūkst. profesinių sąjungų nariams.
Socialinių paslaugų įstaigų, kurioms taikomos sutarties nuostatos, skaičius kasmet didėja, atitinkamai didėja ir profesinių sąjungų narių skaičius.
Ministerijos turimais duomenimis, šalyje dirba daugiau kaip 17 tūkst. socialinių paslaugų srities darbuotojų, iš jų apie 5 tūkst. yra socialiniai darbuotojai, likę – atvejo vadybininkai, globos koordinatoriai, individualios priežiūros darbuotojai, užimtumo specialistai, psichologai.
2026 m. pirmąjį ketvirtį savivaldybių biudžetinėse įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis „į rankas“ siekė virš 1,5 tūkst. eurų – buvo 42 eurais mažesnis už vidutinį atlyginimą Lietuvoje.
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