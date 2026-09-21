Sudarys susitarimą: į Lietuvą dujos bus tiekiamos iš JAV?

Kaip skelbia Energetikos ministerija, tikimasi, kad ilgalaikis suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekimas iš JAV dar labiau diversifikuos dujų tiekimo šaltinius, užtikrins stabilesnes kainas bei prisidės prie Lietuvos energetinio saugumo.
Kaip skelbė ELTA, anksčiau Lietuvos energetikos agentūros (LEA) vadovė A. Bagočiutė tikino, jog dėl gamtinių dujų trūkumo šaliai nerimauti nereikėtų.
Pasak jos, Inčukalnio saugykla yra užpildyta beveik 45 proc., Lietuva taip pat turi SGD terminalą bei jungtį su Lenkija.
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