Studentų būsto rinka: patarė, kaip neapsigauti

Kokios šiuo metu yra tendencijos ir į ką svarbiausia atkreipti dėmesį renkantis būstą, plačiau pakomentavo nekilnojamo turto brokeris Mantas Mikočiūnas.
– Studentams dar yra iš ko rinktis, ar jau traukinys yra pavažiavęs?
– Rinktis yra iš ko, tik reikia būti operatyviems. Variantai atsiranda ir dingsta žymiai greičiau negu įprastai rinkoje. Natūralu, kad kai paklausa paauga, automatiškai kyla ir kaina – su tuo reikia susitaikyti. Jeigu yra galimybių pralaukti šį periodą – visada geriau nuomotis spalį arba lapkritį – tada nuomininko pusėje sąlygos būna palankesnės. Šiuo metu kainos yra aukštesnės, nes paklausa didesnė.
– Kada būna didžiausias pikas?
– Nuo liepos pabaigos iki rugsėjo pradžios būna pikas. Rugsėjo antroje pusėje įprastai didžioji dauguma jau būna susiradę būstą.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Ko gali tikėtis studentas, nuomojantis vidutiniškai kokybiškai įrengtą vieno kambario butą?
– Pradžia turbūt būtų nuo bendrabučio tipo vieno kambario butų. Jų būna ir gerai įrengtų, su virtuve bei sanmazgu. Kainos prasideda maždaug nuo 400 eurų per mėnesį. 400–450 eurų – senos statybos, o apie 500 eurų jau atskiras butas, nebe bendrabutyje.
Naujos statybos vieno kambario butai tikėtina kainuos 600–650 eurų. Dviejų kambarių butams prie šių sumų reikėtų pridėti apie 100–150 eurų. Dar labai populiarūs tarp studentų yra vadinamieji „pusantro kambario“ butai: pagal dokumentus jie vieno kambario, bet su didesne kvadratūra ir dalinai atskirta miegamojo erdve.
– Į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį renkantis būstą?
– Labai svarbios sutarties sąlygos: terminas, kokiam laikui ji sudaroma, koks yra depozitas. Dažniausiai sutartys pasirašomos metams, o depozitas – vieno ar dviejų mėnesių. Reikėtų atsižvelgti į tai, kokiomis sąlygomis galima nutraukti sutartį – tiek nuomininkui, tiek nuomotojui. Deja, dažnai būna, kad nuomininkui numatoma bauda, o nuomotojui – ne. Tokios sąlygos turėtų būti adekvačios abiem pusėms, kad vėliau nekiltų nesusipratimų.
– Ar labai svarbu, kad būstas būtų netoli mokymosi įstaigos?
– Reikia nepamiršti, kad studentai būsto dažniausiai ieško vasarą, kai eismas Vilniuje yra lengvesnis. Atrodo, kad viską lengva ir greita pasiekti, bet nuo rugsėjo prasideda spūstys, atsiranda kasdienė rutina. Todėl logistika – labai svarbus kriterijus. Kartais verta pridėti 50–100 eurų prie nuomos kainos, bet sutaupyti pusvalandį kasdien ir turėti patogesnę vietą.
– Kaip suprasti, kad pasiūlymas gali būti apgaulė?
– Pirmas dalykas – Lietuvoje nėra tokios praktikos, kad užstatas mokamas dar neatvykus apžiūrėti būsto. Jei prašoma pervesti pinigus už rezervaciją net nepamačius buto, labai tikėtina, kad tai sukčiavimas.
Tokiais atvejais reikia nuslopinti džiugias emocijas dėl, rodos, labai gero varianto. Dažniausiai schemos vienodos: tariamai yra dar keli norintys, todėl prašoma greitai pervesti avansą. O galiausiai paaiškėja, kad nei buto, nei realių sąlygų nėra.
