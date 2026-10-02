 STT pateikė vertinimą Valstybinei Miškų urėdijai: valstybė galėjo netekti iki 100 mln. eurų

STT pateikė vertinimą Valstybinei Miškų urėdijai: valstybė galėjo netekti iki 100 mln. eurų

2026-10-02 11:00
Pranešimas spaudai

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), š. m. liepos mėnesį atlikusi siūlomo medienos prekybos teisinio reguliavimo antikorupcinį vertinimą, nustatė riziką, kad tam tikrais atvejais valstybiniuose miškuose pagaminta mediena galėtų būti parduodama mažesne kaina negu savikaina, o tokių aukcionų rezultatai galėtų būti naudojami nustatant pusmečio svertines kainas ir perskaičiuojant pagal ilgalaikes sutartis parduodamos medienos kainas. 

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<span>STT pateikė vertinimą Valstybinei Miškų urėdijai: valstybė galėjo netekti iki 100 mln. eurų</span>
STT pateikė vertinimą Valstybinei Miškų urėdijai: valstybė galėjo netekti iki 100 mln. eurų / Asociatyvi magnific nuotr.

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Projekto rengėjai į STT kritines pastabas atsižvelgė – riziką kėlusios nuostatos iš projekto pašalintos.

STT vertinimu, toks mechanizmas galėjo lemti ne tik tiesioginius nuostolius parduodant valstybės turtą ekonomiškai nenaudingomis sąlygomis, bet ir sisteminį poveikį tolesnei medienos kainodarai – sumažinta kaina galėjo būti pritaikoma gerokai didesniam pagal ilgalaikes sutartis parduodamos medienos kiekiui.

Valstybinių miškų urėdija (VMU) per metus parduoda apie 3,6 mln. kubinių metrų žaliavinės medienos. Pagal vertintame projekte numatytą modelį, pardavus mažesne kaina apie 15 proc. metinio kiekio, ši kaina galėtų turėti įtakos gerokai didesnei daliai vėliau parduodamos medienos.

Vien per vieną pusmetį poveikis galėtų apimti apie 40 proc. metinių pardavimų. Vienkartinis poveikis žemesnės vertės medienos segmente galėtų reikšti apie 20 mln. eurų negautų pajamų, o per metus – apie 40–45 mln. eurų. 

Jei sumažintos kainos paveiktų didžiąją dalį VMU parduodamos medienos, valstybė per metus galėjo netekti ir 100 mln. eurų.

STT atliktas antikorupcinis vertinimas leido dar teisėkūros stadijoje užkirsti kelią reguliavimui, kuris galėjo sudaryti prielaidas valstybės turtą parduoti ekonomiškai nenaudingomis sąlygomis ir sumažinti pajamas iš vieno svarbiausių valstybės turto išteklių.

Šiame straipsnyje:
STT
prekyba
mediena
korupcija
kainos
Valstybės turtas
ištekliai

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