 Stiprus vėjas jau pridarė žalos: skelbia, kiek vartotojų liko be elektros

Stiprus vėjas jau pridarė žalos: skelbia, kiek vartotojų liko be elektros

Du rajonai nukentėjo labiausiai
2026-10-09 10:32
BNS inf.

Penktadienio rytą dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose elektros neturi apie 2,2 tūkst.vartotojų, pranešė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).

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<span>Stiprus vėjas jau pridarė žalos: skelbia, kiek vartotojų liko be elektros</span>
Stiprus vėjas jau pridarė žalos: skelbia, kiek vartotojų liko be elektros / L. Balandžio / BNS nuotr.

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Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio, kur ESO ir rangovų brigados jau vyksta šalinti sutrikimų, teigia įmonė.

Pasak jos, elektros tiekimą klientams pavyksta atkurti vidutiniškai greičiau nei per dvi valandas.

Intensyviausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo 12 iki 14 valandos, ypač pajūryje, kur jie vietomis gali siekti stichinį lygį, todėl sustiprintos pajėgos visuose Lietuvos regionuose yra pasirengusios reaguoti į naujus pranešimus – sutelkta apie 200 ESO ir rangovų brigadų, kai įprastą dieną jų skaičius siekia 60.

Papildomai formuojamos brigados ir savaitgaliui. Taip pat sustiprintos pajėgos dispečerinėse.

ESO iš anksto informavo savivaldybes apie prognozuojamą audrą ir paragino jas esant poreikiui kreiptis dėl generatorių.

Šiame straipsnyje:
ESO
vėjas
smarkus vėjas
elektros vartotojai
gyventojai
elektros tiekimas
nutrauktas tiekimas
dingo elektra
be elektros

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