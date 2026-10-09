Stiprus vėjas jau pridarė žalos: skelbia, kiek vartotojų liko be elektros

Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio, kur ESO ir rangovų brigados jau vyksta šalinti sutrikimų, teigia įmonė.
Pasak jos, elektros tiekimą klientams pavyksta atkurti vidutiniškai greičiau nei per dvi valandas.
Intensyviausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo 12 iki 14 valandos, ypač pajūryje, kur jie vietomis gali siekti stichinį lygį, todėl sustiprintos pajėgos visuose Lietuvos regionuose yra pasirengusios reaguoti į naujus pranešimus – sutelkta apie 200 ESO ir rangovų brigadų, kai įprastą dieną jų skaičius siekia 60.
Papildomai formuojamos brigados ir savaitgaliui. Taip pat sustiprintos pajėgos dispečerinėse.
ESO iš anksto informavo savivaldybes apie prognozuojamą audrą ir paragino jas esant poreikiui kreiptis dėl generatorių.
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