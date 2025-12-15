 „S&P Global Ratings“ paliko „Akropolis Group“ BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva

„S&P Global Ratings“ paliko „Akropolis Group“ BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva

2025-12-15 22:32
BNS inf.

Tarptautinė kredito reitingų agentūra „S&P Global Ratings“ iš naujo patvirtino prekybos ir pramogų centrų vystymo bei valdymo bendrovei „Akropolis Group“ suteiktą BB+ reitingą su stabilia perspektyva.

„S&P Global Ratings“ paliko „Akropolis Group“ BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva
„S&P Global Ratings“ paliko „Akropolis Group“ BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva / „Akropolis Group“ nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Toks pats reitingas patvirtintas ir rugsėjį, tačiau reitingų agentūra, atsižvelgdama į „Vilniaus prekybos“ grupės vykdomus struktūrinius įmonių valdymo pokyčius, iš naujo įvertino nekilnojamojo turto plėtros ir valdymo bendrovės „Akropolis Group“ skolinimosi perspektyvas.

Reitingo agentūra bendrovę „Akropolis Group“ priskyrė prie strateginių kontroliuojančios grupės įmonės „Metodika B.V.“ bendrovių bei patvirtino suteiktą BB+ ilgalaikio skolinimosi reitingą su stabilia perspektyva, pirmadienį pranešė „Akropolis Group“.

„Nuo 2021 metų išlaikomas BB+ kredito reitingas patvirtina bendrovės gebėjimą stabiliai veikti ir nuosekliai įgyvendinti savo veiklos planus. Tai aiškus pasitikėjimo signalas investuotojams ir partneriams, suteikiantis tvirtą pagrindą užtikrintai priimti tolesnius verslo sprendimus“, – sakė „Akropolis Group“ direktorė Gabrielė Sapon.

Tarptautinės reitingų agentūros „S&P Global Ratings“ ir „Fitch Ratings“ bendrovę „Akropolis Group“ pirmą kartą reitingavo 2021 metų gegužę.

 

 

 

 

Šiame straipsnyje:
S&P Global Ratings
Kredito reitingas
Akropolis Group

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų