„Sodra“ paskelbė, kada spalį mokės išmokas ir pensijas

Išmokų mokėjimo kalendorius
Vaiko priežiūros išmokos bus mokamos spalio 15 d., vaiko išlaikymo – spalio 23 d. Motinystės – per septyniolika darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo, o tėvystės – per penkias darbo dienas nuo tėvystės atostogų pabaigos.
Nedarbo išmokų gavėjai jų turėtų sulaukti spalio 20 d., ilgalaikio darbo – per dešimt darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
Šalpos išmokos gavėjus pasieks priklausomai nuo pristatymo būdo. Per kredito įstaigas šalpos išmokos bus mokamos spalio 12 d. Pristatymas į namus (Lietuvos paštas „Bastaras“, „Rausida“) vyks spalio 10–26 dienomis. Atsiimti Lietuvos pašte bus galima taip pat spalio 10–26 dienomis.
Ligos išmokų gyventojai turėtų sulaukti per septyniolika darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Pensijų anuitetai ir išankstinės senatvės pensijos
Pensijų anuitetai bus mokami spalio 26 d., o išankstinės senatvės pensijos – spalio 20 d.
Pensijų mokėjimo kalendorius
Atkreipkite dėmesį. Jeigu pensija jums paskirta iki 2012 m. vasario 29 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
Jeigu pensija jums paskirta po 2012 m. kovo 1 d., arba 2011 m. kovo mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo mokama 27–28 dienomis, – pensija mokama nuo 13 (tryliktos) iki 21 (dvidešimt pirmos) mėnesio dienos;
Jeigu pensija jums paskirta po 2024 m. kovo 1 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
Jeigu socialinio draudimo pensija jums mokama 7–12 mėnesio dienomis, spalio mėnesį ji bus mokama pagal tokią tvarką:
Banke „Swedbank“:
Akmenės rajono, Alytaus rajono, Anykščių rajono, Biržų rajono, Druskininkų, Ignalinos rajono, Jonavos rajono, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Marijampolės, Palangos miesto, Panevėžio rajono, Panevėžio miesto, Radviliškio rajono, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Šiaulių rajono, Šiaulių miesto, Trakų rajono, Visagino, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono gyventojams – spalio 8 d.
Kaišiadorių rajono, Kauno rajono, Kauno miesto, Klaipėdos rajono, Klaipėdos miesto, Kėdainių rajono, Lazdijų rajono, Prienų rajono, Šakių rajono, Varėnos rajono, Vilkaviškio rajono gyventojams – spalio 9 d.
Kelmės rajono, Kretingos rajono, Kupiškio rajono, Mažeikių rajono, Molėtų rajono, Pakruojo rajono, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Raseinių rajono, Rokiškio rajono, Skuodo rajono, Šilutės rajono, Šilalės rajono., Švenčionių rajono, Tauragės rajono, Telšių rajono, Ukmergės rajono, Utenos rajono, Zarasų rajono gyventojams – spalio 12 d.
„Artea“ banke (buvęs Šiaulių bankas):
Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Joniškio rajono, Kelmės rajono, Lazdijų rajono, Pakruojo rajono, Prienų rajono, Radviliškio rajono, Šalčininkų rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Širvintų rajono, Trakų rajono, Varėnos rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono gyventojams – spalio 8 d.
Klaipėdos apskrities, Telšių apskrities, Utenos apskrities, Akmenės rajono, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Švenčionių rajono, Ukmergės rajono, Visagino gyventojams – spalio 9 d.
Marijampolės apskrities, Panevėžio apskrities, Tauragės apskrities, Raseinių gyventojams– spalio 12 d.
„Luminor“ banke (buvusiame DnB):
Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – spalio 8 d.
Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r. gyventojams – spalio 9 d.
Panevėžio apskr., Utenos apskr., Švenčionių r., Ukmergės r., Visagino gyventojams – spalio 12 d.
SEB banke:
Klaipėdos apskrities, Tauragės apskrities, Telšių apskrities, Akmenės rajono, Raseinių rajono, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Trakų rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono gyventojams – spalio 8 d.
Alytaus apskrities, Marijampolės apskrities, Panevėžio apskrities, Utenos apskrities, Jonavos rajono, Joniškio rajono, Kauno miesto, Kauno rajono, Kaišiadorių rajono, Kelmės rajono, Kėdainių rajono, Pakruojo rajono, Prienų rajono, Radviliškio rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Švenčionių rajono, Ukmergės rajono, Visagino gyventojams – spalio 9 d.
„Urbo banke“ (buvęs „Medicinos bankas“), „Citadele“ banke, „Luminor“ banke (buvusiame „Nordea“) bei kitose kredito ir mokėjimo įstaigose visose apskrityse – spalio 9 d.
Jeigu socialinio draudimo pensija jums mokama po 13 mėnesio dienos, šį mėnesį jos mokamos:
Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Trakų, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono gyventojams – spalio 14 d.
Alytaus apskrities, Marijampolės apskrities, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Kėdainių rajono, Kauno miesto, Kauno rajono, Prienų rajono gyventojams – spalio 15 d.
Klaipėdos apskrities, Panevėžio apskrities, Šiaulių apskrities, Tauragės apskrities, Telšių apskrities, Utenos apskrities, Raseinių rajono, Švenčionių rajono, Ukmergės rajono, Visagino gyventojams – spalio 16 d.
Tie, kam pensijas į namus pristato Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausidas“, jų turėtų sulaukti spalio 10–26 d.
Pensijas atsiimti Lietuvos pašte bus galima spalio 10–26 d.
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