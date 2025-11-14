Skvernelis dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų: sprendimo reikėjo, bet jis buvo padarytas blogai

„Reikėjo duoti savaitę, pasakyti visiems vežėjams: jūs turite savaitę išvykti iš šitos šalies (Baltarusijos – BNS). Jeigu jūs toliau važiuosite ar pasiliksite, tada jau jūsų atsakomybė ir jūsų rizika, mes negalėsime jums padėti“, – Žinių radijui penktadienį sakė S. Skvernelis.
„Juo labiau, kad tas sprendimas, nors mums bandoma įteikti kitaip, kol kas jokių rezultatų nedavė be to, kad turime įkaitais paimtus ir mūsų piliečius, nors nėra galbūt tų vairuotojų tiek daug, daugiau galbūt trečių šalių vairuotojai, mūsų įmonių turtą paimtą įkaitais ir balionai, kurie skraidė ir tebeskraido“, – pridūrė politikas.
Premjerė Inga Ruginienė savo ruožtu yra sakiusi, kad vežėjai buvo perspėjami apie rizikas vykti į Baltarusiją, tačiau verslas tai ignoravo. Pasak jos, prieš ilgąjį uždarymą siena keliskart buvo uždaryta trumpam, todėl vežėjai galėjo tam pasiruošti.
Demokratų lyderio teigimu, Lietuvai rasti sprendimus, kaip grąžinti Baltarusijoje įstrigusius vilkikus, nebus paprasta.
„Sprendimo reikėjo, bet jis buvo padarytas blogai, o dabar mes turime prasileidę įvartį į savo vartus. Ieškoti būdų, kaip iš tos situacijos išeiti, nebus paprasta“, – sakė S. Skvernelis.
Pasak parlamentaro, šiuo metu reikia arba toliau daryti spaudimą Baltarusijai, arba prašyti JAV pagalbos.
„Mūsų valstybėje yra išlikę įrankių paspausti Baltarusijos pusę tiek ekonomiškai, tiek politiškai. Arba yra sprendimas iš tikrųjų per tarpininką, nes tiesiogiai (su Baltarusija – BNS) tai turbūt sunkiai jau įmanoma, per mūsų pagrindinį partnerį šiuo laikotarpiu, Jungtines Amerikos Valstijas, ieškoti sprendimo būdų“, – teigė jis.
BNS rašė, kad Minskas uždraudė savo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į Lietuvą. Režimas sako neleisiantis to, kol nebus atverta siena, o iki tol vilkikai nugabenti į specialias aikšteles, kur už kiekvieną stovintį Lietuvos sunkvežimį bus imamas 120 eurų mokestis už dieną, nesumokėjus mašinos bus konfiskuotos.
Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.
