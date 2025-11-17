Skirs dar 3,8 mln. eurų: kam jie atiteks?

Pasiūlymus 2026-ųjų biudžetui pirmadienį pradėjęs svarstyti BFK palaikė tokią Seimo kanceliarijos iniciatyvą.
Kanceliarijos siūlymu šiomis lėšomis būti finansuojamos Seimo narių ir kanceliarijos personalo tikslinės stažuotės ES institucijose bei parlamento nuolatinio atstovo Bendrijoje pavaduotojo pareigybė, kuriai dabar biudžete lėšų nėra.
Už papildomas lėšas taip pat norima finansuoti renginius ir vizitus, pavyzdžiui, užsienio šalių parlamento delegacijų pasitikimą, vizitų saugumą, komunikaciją.
„Svarba yra milžiniška būtent Seimui“, – BFK posėdyje sakė Seimo kancleris Algirdas Stončaitis.
BFK narė konservatorė Gintarė Skaistė pabrėžė, kad visas pirmininkavimo ES išlaidas į valstybės biudžeto projektą jau turėjo būti įskaičiavusi speciali Užsienio reikalų ministerijos (URM) komisija, tad ji nepritarė, jog tam būtų skirta papildomų lėšų atskiroms institucijoms.
„Dabar pradėsime pešioti kiekvienai institucijai po kažkiek „kapeikų“ pirmininkavimui. Suprantu, kad Seimas mums arčiau kūno, bet reikia matyti bendrą vaizdą“, – BFK posėdyje sakė G. Skaistė.
Savo ruožtu finansų viceministras Darius Sadeckas pabrėžė, jog pasirengimui pirmininkauti ES kitąmet suplanuota išleisti 140 mln. eurų – apie 40 mln. eurų daugiau nei skaičiuota vos pradėjus ruoštis.
„Buvo apsibrėžtas tam tikras ratas renginių. Natūralu, institucijos nori daugiau renginių, daugiau dalyvavimo“, – posėdyje teigė viceministras.
URM anksčiau BNS yra sakiusi, kad kitąmet suplanuoti asignavimai ministerijai auga lėčiau nei planuota, o pasirengimas pirmininkavimui bus „ne tik finansinis, bet ir organizacinis iššūkis“.
Be to, komitetas pritarė pasiūlymui kitų metų biudžete numatyti apie 3 mln. eurų daugiau Seimo kanceliarijos darbuotojų atlyginimams didinti bei naujoms pareigybėms įsteigti.
Pasak A. Stončaičio, dabar šie darbuotojai gauna mažesnius atlyginimui nei Vyriausybės, ministerijų ir Prezidentūros kanceliarijose dirbantys žmonės.
„Seimo nariai išreiškia kartais labai pagrįstus priekaištus, pastebėjimus, kad negali už tokius atlyginimus nusamdyti reikiamų patarėjų, kurie galėtų teisės aktus, analizes kartu rengti“, – teigė Seimo kancleris.
Anot A. Stončaičio, tokia suma leistų algas pakelti dešimtadaliu, taip pat finansuoti Energetikos ir darnios plėtros komiteto biuro steigimą, naujų Seimo pirmininko pavaduotojo ir dviejų patarėjų pareigybių įkūrimą ir kitus poreikius.
2026-ųjų biudžeto projekte numatytos beveik 17 proc. augančios pajamos ir beveik 19 proc. – išlaidos. Numatoma, kad grynosios valstybės išlaidos augs 5,2 proc., valdžios sektoriaus deficitas bus 2,7 proc., o valstybės skola pasieks 45,1 proc. BVP – virš 5 proc. punktų daugiau nei šiemet.
