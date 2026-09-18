Skinasi kelią premjero kol kas nepalaikoma iniciatyva mažinti loterijų mokestį

„Jis (pasiūlymas – BNS) atsirado Finansų ministerijoje, kuri bandydama atliepti dabartines problemas, dabartinius nevyriausybinių sporto, kultūros organizacijų poreikius ir jų prašymus, ieško būdų. Tai vienas iš būdų, kaip užtikrinti savalaikį, ilgalaikį, stabilų ir tvarų finansavimą“, – penktadienį LRT radijui sakė Janušas Kizinevičius.
Jis pabrėžė, kad siūlomas projektas atlieptų dalį problemų, bet tai nėra vienintelis būdas, kaip užtikrinti šių organizacijų finansavimą.
„Yra kiti siūlymai šiuo metu ant stalo, bet matome tai kaip vieną iš būdų. Ir iš vienos pusės suprantu tuos klausimus dėl praeities, dėl to, kaip anksčiau sistema veikė, – sakė viceministras. – Bet lygiai taip pat tikiu, kad turint tinkamus kontrolės mechanizmus, kuriuos užtikrintų mūsų institucijos, tokios kaip Valstybinė mokesčių inspekcija, Lošimų priežiūros tarnyba, mes tikrai išvengsime bet kokių nesusipratimų, piktnaudžiavimų ar neskaidrumų situacijų.“
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