 Skinasi kelią įpareigojimas ESO mokėti kompensacijas už šiuos elektros sutrikimus

Skinasi kelią įpareigojimas ESO mokėti kompensacijas už šiuos elektros sutrikimus

2026-10-14 15:32
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Seimo Energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė, kad bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas.  

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<span> Skinasi kelią įpareigojimas ESO mokėti kompensacijas už šiuos elektros sutrikimus</span>
Skinasi kelią įpareigojimas ESO mokėti kompensacijas už šiuos elektros sutrikimus / L. Balandžio / BNS nuotr.

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Komitetas tokioms Energetikos įstatymo pataisoms, kurias parengė socialdemokratas Tomas Martinaitis, trečiadienį pritarė bendru sutarimu, be jokių diskusijų. 

Be to, siūloma numatyti būtinų bei pagrįstų tiesioginių išlaidų gyventojams atlyginimo tvarką.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatytų galimų išlaidų ribas, kompensacijų dydžių limitus. 

Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 val., o nuo kitų metų įsigaliotų 48 val. terminas.

BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų. Paskutiniams elektra buvo vėl tiekiama po trijų savaičių.  

Šiame straipsnyje:
ESO
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mokėti kompensacijas
Elektros sutrikimai

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