Skelbiama metinė ir mėnesio infliacija: kas brango labiausiai

Pagal vartotojų kainų indeksą (VKI) apskaičiuota mėnesio infliacija buvo 0,4 proc., o metinė – 3,8 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Vidutinė metinė infliacija pagal SVKI siekė 3,3 proc., o pagal VKI – 3,7 procento.
Metinei infliacijai, apskaičiuotai pagal SVKI, daugiausia įtakos turėjo mėsos ir jos produktų, degalų ir tepalų, restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, tabako gaminių, farmacijos gaminių, spirituotų gėrimų, atostogų išvykų kainų padidėjimas bei automobilių, elektros energijos, garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginių kainų sumažėjimas.
