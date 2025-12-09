 Skelbiama metinė ir mėnesio infliacija: kas brango labiausiai

2025-12-09 09:21
BNS inf.

Lapkritį pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą mėnesio infliacija siekė 0,4 proc., o metinė (lapkritį, palyginti su 2024 metų lapkričiu) – 3,6 procento. 

Skelbiama metinė ir mėnesio infliacija: kas brango labiausiai / Freepik.com nuotr.

Pagal vartotojų kainų indeksą (VKI) apskaičiuota mėnesio infliacija buvo 0,4 proc., o metinė – 3,8 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Vidutinė metinė infliacija pagal SVKI siekė 3,3 proc., o pagal VKI – 3,7 procento.

Metinei infliacijai, apskaičiuotai pagal SVKI, daugiausia įtakos turėjo mėsos ir jos produktų, degalų ir tepalų, restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, tabako gaminių, farmacijos gaminių, spirituotų gėrimų, atostogų išvykų kainų padidėjimas bei automobilių, elektros energijos, garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginių kainų sumažėjimas.

