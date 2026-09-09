 Siūlomo Šeimos paketo vertė – beveik 0,8 mlrd. eurų

Siūlomo Šeimos paketo vertė – beveik 0,8 mlrd. eurų

2026-09-09 17:50
Ūla Klimaševska (ELTA)

Šalies demografijos problemoms spręsti skirto Šeimos politikos priemonių paketo vertė – beveik 770 mln. eurų, trečiadienį skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / P. Adamovič / BNS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Anot jos, siūloma paketą sudarys devynios šeimos politikos priemonės, jos bus pristatytos spaudos konferencijoje ketvirtadienį.

„Siūlomais pokyčiais siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą ir padėti spręsti skirtingais šeimos gyvenimo etapais kylančius iššūkius – derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą“, – nurodo SADM.

Taip pat numatoma naujų priemonių iš emigracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms.

Kaip skelbė ELTA, premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų. Jis taip pat tikino besitikintis „ambicingo“ Šeimo politikos priemonių paketo.

Rengiamą šeimos politikos paketą rugpjūtį anonsavo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.

Anot ministrės, viena svarstomų krypčių – lankstesnė vaiko priežiūros atostogų sistema ir didesnės išmokos, būsto prieinamumo gerinimas, taip pat pagalba šeimoms sprendžiant vaikų užimtumo klausimus.

I. Ruginienė tuomet pabrėžė, kad demografijos politika negali apsiriboti vien socialinės apsaugos priemonėmis – šeimų sprendimams dėl vaikų skaičiaus įtakos turi ir saugumo situacija, infrastruktūra, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei kitos valstybės politikos sritys.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
SADM
Šeimos paketas
skatinti gimstamumą
demografija
šeimų gerovė
finansavimas

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