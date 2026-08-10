Siūloma, kad obligacijų savininkams galėtų atstovauti ir advokatai

Tai siūlanti Ekonomikos ir inovacijų ministerija tikisi, kad tokios Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo pataisos padidins konkurenciją tarp rinkos dalyvių bei didins paslaugų pasiūlą obligacijomis prekiaujantiems asmenims.
„Tikslas – skatinti kapitalo rinkos plėtrą ir gerinti verslo sąlygas. Įstatymo projektu siūloma išplėsti subjektų, galinčių teikti patikėtinio paslaugas, ratą ir taip didinti šių paslaugų prieinamumą, sudaryti emitentams geresnes pasirinkimo galimybes ir kartu užtikrinti veiksmingą obligacijų savininkų teisių apsaugą“, – nurodoma ministerijos teikiamo projekto dokumentuose.
Ministerija siūlo advokatus ar advokatų kontoras pripažinti asmenimis, kurie gali būti obligacijų savininkų patikėtiniais. Advokatai galės jais tapti, jei per pastaruosius metus buvo emitentų klientais.
Jie taip pat privalės atitikti nepriklausomumo, kvalifikacijos ir patirties reikalavimus, turėti nepriekaištingą reputaciją.
Be to, kvalifikacijos reikalavimus siūloma tikslinti – patikėtiniai privalėtų turėti įmonių valdymo, teisės, finansų, kapitalo rinkų, restruktūrizavimo arba nemokumo patirties.
Obligacijų savininkų patikėtiniais laikomi investuotojams į obligacijas atstovaujantys bei jų interesus ginantys asmenys. Jie prižiūri, kad emitentas vykdytų savo įsipareigojimus obligacijų savininkams, imasi veiksmų, jei obligacijų leidėjai vėluoja mokėti palūkanas ar išpirkti obligacijas.
Pataisoms turės pritarti Vyriausybė, po to jos keliautų į Seimą.
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