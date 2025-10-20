Siūloma atsisakyti privalomo žemės sklypų ženklinimo riboženkliais ir panaikinti baudas

Opozicijai priklausantys parlamentarai Simonas Gentvilas, Viktoras Pranckietis, Kazys Starkevičius parengė įstatymų pataisas, kurias priėmus neliktų reikalavimo visus žemės sklypus privalomai ženklinti riboženkliais.
Iniciatyvos autorių nuomone, tokia pareiga nėra tikslinga ir reikalinga, nes, pavyzdžiui, žemės ūkio paskirties sklypo riboženkliai dažnu atveju sunaikinami arba sugadinami, kadangi trukdo ūkininkauti.
„Moderniame palydovinio GPS amžiuje fiziniai sklypų žymėjimai irgi prarado prasmę, nes buitiniais prietaisais tapo įmanoma nustatyti itin tiksliai geografinę vietovę. Be to, didelių plotų sklypų (tokių, kaip pvz. kelio juostos, vandens telkiniai ir kt.) ribų ženklinimas vietovėje yra sunkiai įgyvendinamas dėl didelio įtvirtinamų riboženklių kiekio, didelių kaštų ir laiko sąnaudų“, – sako projekto rengėjai.
Beje, jie pastebi, kad ir patys riboženkliai yra de facto fizinė intervencija į gamtą, neretai tampanti šiukšle.
Projekto autorių teigimu, žemės sklypų ribos jau būna suprojektuotos teritorijų planavimo dokumente arba valdos projekte, kuriais remiantis ir atliekami kadastriniai matavimai.
„Kadastrinių matavimų metu nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje, kurios yra stabilios ir nekintančios (nepaisant aplinkybės ar ribos paženklintos riboženkliais, ar nepaženklintos)“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.
Pagal siūlomą Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo projektą, „žemės sklypo savininkas gali atsisakyti žemės sklypo ribas vietovėje paženklinti riboženkliais, šį atsisakymą nurodydamas žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akte“.
Siūloma, kad ši įstatymo nuostata įsigaliotų nuo kitų metų. Taip pat nuo 2026 metų sausio 1 d. siūloma panaikinti Administracinių nusižengimų kodekse (ANK) numatytas baudas už riboženklių sunaikinimą.
Šiuo metu galiojantis įstatymas nesuteikia galimybės gyventojui pasirinkti ar turėti riboženklį ar ne. Nuo šių metų liepos įsigaliojo ANK pataisos, numatančios baudas už netvarkingus riboženklius.
Jei riboženkliai sugadinti ar sunaikinti, o savininkas jų neatkuria, jam gresia įspėjimas arba bauda nuo 70 iki 140 eurų. Toks administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 280 eurų.
