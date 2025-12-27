Įvardijo, kiek kitąmet augs žemės sklypų vertės

Registrų centro atliktas masinis žemės vertinimas rodo, kad bendra žemės vertė šalyje augs nuosaikiai, tačiau atskiruose regionuose pokyčiai bus ryškesni.
Kitais metais, palyginti su 2025-aisiais, žemės sklypų vidutinė rinkos vertė Lietuvoje padidės apie 8 proc.
Tarnybos teigimu, didžiausias augimas fiksuotas Kauno mieste, Molėtų ir Šilutės rajonuose bei Birštono ir Kauno rajono savivaldybėse – čia žemės vertė per metus augo maždaug 14 proc. Mažiausias augimas, siekęs apie 3 proc., nustatytas Šiaulių mieste ir rajone, Raseinių, Radviliškio ir Kėdainių rajonų savivaldybėse.
Gyvenamosios ir komercinės paskirties žemės vertės vidutiniškai didės 8–9 proc., tačiau Molėtų rajone augimas viršijo 30 proc. Tuo metu Kaišiadorių, Mažeikių, Skuodo rajonuose ir Druskininkų savivaldybėje gyvenamosios paskirties žemės vertės augimas buvo minimalus ir siekė iki 3 proc.
Tuo metu mėgėjų sodų ir žemės ūkio paskirties žemės sklypų vidutinė rinkos vertė kitąmet vidutiniškai didės po 7 proc., o pramonės ir sandėliavimo paskirties – 8 proc.
Tarnyba nurodo, kad 2026 metais Lietuvoje nustatytos 1 558 žemės verčių zonos – 20-čia zonų daugiau nei pernai.
