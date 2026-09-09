 Siūlo svarstyti naują dalijimosi elektra modelį

Siūlo svarstyti naują dalijimosi elektra modelį

2026-09-09 14:17
BNS inf.

Vyriausybė trečiadienį pritarė dviejų parlamentarų siūlymui, kad gaminantys vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams, tačiau projektą siūlo svarstyti kartu su Vyriausybės Seimui pateiktu nauju dalijimosi elektra modeliu.

<span>Siūlo svarstyti naują dalijimosi elektra modelį</span>
Siūlo svarstyti naują dalijimosi elektra modelį / magnific.com nuotr.

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Tokia Vyriausybės išvada bus teikiama Seimui.

Parlamentarai Tadas Barauskas ir Saulius Luščikas siūlo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme sukurti prielaidą, kuri leistų gaminančiam vartotojui paskirti sukauptą elektros kiekį sutuoktiniui, partneriui ar artimiems giminaičiams.

Seimo narių teigimu, dabar teisinė bazė neleidžia gaminantiems vartotojams elektrą perduoti kitiems asmenims, net jeigu jie yra šeimos nariai, partneriai ar artimi giminaičiai.

Tuo metu Energetikos ministerija pritaria pataisų tikslui, bet projektą siūlo svarstyti kartu su pateiktu Elektros energetikos įstatymo projektu, kuris numato įtvirtinti naują dalijimosi elektra modelį. Kaip rašė BNS, Seimas birželį po pateikimo priėmė svarstyti pataisas.

Tuometinis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas teigė, kad siūlomas dalijimosi elektra principas yra panašus į jau veikiantį, pagal kurį gaminantis vartotojas gali dalį savo pagamintos energijos skirti kitiems savo objektams.

Ž. Vaičiūno teigimu, apie 30 proc. gaminančių vartotojų turi perteklinės galios saulės elektrines.

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