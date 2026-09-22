Sinkevičius sako „Ne“: valstybei būtų per brangu

„Planas (mažinti dyzelino akcizą – BNS) yra brangus ir nežinau, ar ryšimės jį realizuoti, nes (...) jeigu akcizą sumažintume 10 centų, kas galutinei kainai nuolaida sudarytų 12 centų, nes prie 10 centų dar prisidėtų PVM, (...) kas mėnesį tai kainuotų 20 milijonų eurų. Kiek laiko mes tokią priemonę naudojam, tai padauginam iš mėnesių: du mėnesiai – 40 milijonų, trys mėnesiai iki metų pabaigos – 60 milijonų eurų“, – Kultūros politkos forume Kaune žurnalistams antradienį sakė premjeras.
Anot jo, net Lenkija, kur kas stipresnė ekonomika, „šiek tiek paišlaidavusi bandydama atliepti lūkesčius vartotojų“, atsisako panašių veiksmų.
„Alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoj, ir Olandijoj ir kitur, buvo nukreiptas į viešojo transporto bilietų pigimą, ar tai traukiniai, ar autobusai“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
„Kaip tai keičia mūsų vartotojų, lietuvaičių įpročius, ar atpigintas traukinio bilietas, ar autobuso bilietas paskatins persėsti iš automobilio ir persėst į viešojo transporto priemones. Vėlgi sunku pasakyt, bet apie tokius dalykus mes galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni, (...) klausimas yra ir visuomenei. 12 centų – ar euforija, ar nusivylimas, kad tiktai tiek, o biudžetui tai yra milžiniškos sumos“, – aiškino Vyriausybės vadovas.
M. Sinkevičius yra sakęs, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei 100 JAV dolerių už barelį, Vyriausybė svarstytų vėl taikyti dyzelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį – tuomet du mėnesius akcizas buvo sumažintas šešias centais.
Finansų ministras Taurimas Valys anksčiau sakė, jog nereikia imtis priemonių, kol naftos kaina bent penkias dienas neviršija daugiau nei 100 JAV dolerių. Jis, be to, žadėjo vėliau svarstyti, kiek kitąmet turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojai ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjį teigė, kad degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė. Tačiau, anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti.
„Brent“ naftos kaina 100 JAV dolerių už barelį ribą viršija jau beveik dvi savaites.
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