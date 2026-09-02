Sinkevičius atskleidė, ar žadama didinti mokesčius

„Kol kas tokių planų neturime. Yra ekonomikos augimas, jis tikrai yra, BVP (bendrasis vidaus produktas – BNS) kyla ir turėsim ne kažkokį nominalų, o ūgtelėjimą. Ir tikrai atrodysim bent jau Europos kontekste neblogai“, – trečiadienį Žinių radijui sakė M. Sinkevičius.
Anot jo, bus tikimasi surasti papildomų lėšų peržiūrint valstybės įstaigų veiklą, mažinant šešėlinę ekonomiką.
„Mes tikrai veiksime keliomis kryptimis. Reikia šiek tiek daugiau ūkiškumo. Skirsim tam laiko, ir tas užtruks, tas negeneruos labai greito ir apčiuopiamo rezultato. Tas ūkiškumas – reikia pasižiūrėti į įvairias įstaigas, reikia pasižiūrėt procesus, kur vykdėm centralizavimą praeityje, ar decentralizavimą, kaip tas veikia, ar neveikia. Reikia kovoti su šešėliu. (...) Žinome, kad yra atsiskaitymai įvairiose srityse grynaisiais pinigais, tų grynųjų pinigų cirkuliacija yra pakankamai didelė“, – sakė premjeras.
Politikas pabrėžė, kad kitų metų biudžete svarbiausia užduotis bus suderinti socialinės politikos ir gynybos poreikius.
„Tikrai neturėsim pertekliaus, tikrai turėsim deficitinį biudžetą ir reiks sukalibruoti tas dvi dedamąsias šios Vyriausybės politikos – „Saugus žmogus“ – tai yra socialinė politika ir „Saugumas“ – tai yra valstybės gynyba“, – sakė M. Sinkevičius.
„Tokios sritys, kurios nekvestionuotinos – gynyba, (...) pensijų augimas, šeimos politika. Diskutavome su socialinės apsaugos ir darbo ministre (Inga Ruginiene – BNS) ir pasakėme, kad šeimos politika bus ta politika, kurią ne dėl akių, ne dėl marketinginio (rinkodaros – BNS) efekto norim padaryti šios Vyriausybės vizitine kortele. Tam tikrai reiks investicijų. Visa kita greičiausiai yra jau antro ir trečio plano klausimai“, – aiškino M. Sinkevičius.
Premjeras rugpjūčio viduryje teigė, kad verslui svarbūs sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais.
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