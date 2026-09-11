Šimonytės kritika socialdemokratams: ne pagal kišenę

„Vis vien tos priemonės turės būti finansiškai pagrįstos. Antraip peršasi mintis, kad ir taip per socialdemokratų kadenciją valstybės skola ūgtels į viršų nemenkai – didele dalimi dėl gynybos išlaidų, (...) vis dėlto kitos mūsų einamosios išlaidos turėtų būti maksimaliai susijusios su tuo, ką surenkame mokesčiais ir ką perskirstome. Todėl taikyti į tas priemones, kurios yra ir brangios – nesakysiu, kad netaiklios, nes kaip ir sakiau, visos šeimos, turinčios vaikų, turi papildomų išlaidų, – bet jos mums yra ne pagal kišenę“, – penktadienį Žinių radijui teigė ekspremjerė.
Ji atkreipė dėmesį, kad maždaug pusė paketo finansinės naštos teks jau ne socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus, o po jo būsiančiai Vyriausybei.
„Tai reiškia, dabar gera socialdemokratų valdžia priims tuos sprendimus, o kažkokia kita Vyriausybė turės sukti galvą, kaip finansiškai pagrįsti bent jau pusę to paketo. Tai yra maždaug 400 mln. eurų išlaidų nuo 2029 metų“, – sakė I. Šimonytė.
Ji atkreipė dėmesį, kad naujų šeimos rėmimo priemonių praktiškai nesiūloma, tik norima didinti esamų priemonių finansavimą.
Anot parlamentarės, abejonių kelia kai kurių priemonių veiksmingumas, pavyzdžiui, siūlymas didinti motinystės išmokas, paramą būstui.
„(...) iš paramos būstui labiau atrodo, kad tos priemonės greičiau papūs nekilnojamojo turto kainas, kadangi pasiūlos pusėje jokių priemonių siūlomų nėra“, – teigė konservatorė.
Be to, pasak jos, nemaža dalis priemonių yra universalios, nepriklausančios nuo žmonių pajamų, pavyzdžiui, nemokamas moksleivių maitinimas iki dešimtos klasės.
„Man atrodo, kad užuot taip elgusis, geriau kurti universalias paslaugas, kurios reikalingos šeimoms, auginančioms vaikus, pavyzdžiui, steigti ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir taip toliau. Čia būtų daug taiklesnė parama“, – kalbėjo ekspremjerė.
BNS rašė, kad socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė ketvirtadienį paviešino siūlomą vadinamąjį paramos šeimai paketą, apimantį devynias priemones, kurios ilgainiui didintų viešąsias išlaidas beveik 800 mln. eurų.
Numatyta nuo 2029 iki 2034 metų suteikti nemokamą maitinimą visiems penktų–dešimtų klasių mokiniams, nevertinant šeimos pajamų. Priemonės kaina viešiesiems finansams –375,9 mln. eurų.
Siūloma didinti išmokas vaiko priežiūros laikotarpiu, tam reikėtų apie 123,6 mln. eurų. 110 mln. eurų ketinama skirti vaiko priežiūros ir užimtumo krepšeliui – kompensuoti auklių paslaugas, prailgintas grupes ar stovyklas vaikams iki 12 metų, 67 mln. eurų numatoma didinti paramą šeimų pirmajam būstui įsigyti, maždaug 50 mln. eurų kainuotų didinti pensijų socialinį draudimą vaiko priežiūros ir slaugos laikotarpiu, apie 11 mln. eurų – didinti ligos išmokas tėvams, prižiūrintiems sergančius vaikus.
Taip pat žadama finansiškai skatinti į Lietuvą gyventi grįžtančias šeimas.
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