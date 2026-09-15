Šimkus: negalima turėti iliuzijų, kad situaciją pavyks išspręsti pigiomis priemonėmis

„Labai didelės vertės paketas, tikslumas tų finansinių šaltinių – iš ko jis bus finansuojamas, nėra pakankamai aiškus“, – antradienį žurnalistams sakė G. Šimkus.
LB vadovas pabrėžė, kad Vyriausybė pasiūlė labai platų priemonių planą: „Vyriausybė taikosi į labai universalias priemones, labai platų spektrą demografiniu požiūriu. Priemonės yra labai skirtingos ne tik savo tikslu, bet ir ekonomine verte (finansavimo apimtimi – BNS).“
„Ką matome iš labai teigiamos šviesos – Vyriausybė (atėjo – BNS) su didžiuliu paketu, plačiu paketu, kuris orientuotas į demografinį iššūkį, į labai įvairias to dedamąsias dalis“, – pabrėžė G. Šimkus.
Vis daugiau yra šeimų, kurios neturi nė vieno vaiko. Tos šeimos, kurios turi vaikų, jos turi jų panašiai, kiek ir turėjo anksčiau. Mūsų vertinimu, tik apie ketvirtadalis šito paketo orientuojasi į pačią problemos esmę – tai yra apsisprendimą turėti vaikų.
Pasak jo, tik ketvirtadalis šeimos paketo orientuota į, jo vertinimu, pagrindinę problemą – šeimų apsisprendimą nebeturėti vaikų.
„2024 metais gimė 19 tūkst. naujagimių, 1994 metais – 42 tūkst. naujagimių. Kokios priežastys lėmė naujagimių sumažėjimą? Svarbiausia priežastis yra apsisprendimas tapti tėvais“, – kalbėjo LB vadovas.
„Vis daugiau yra šeimų, kurios neturi nė vieno vaiko. Tos šeimos, kurios turi vaikų, jos turi jų panašiai, kiek ir turėjo anksčiau. Mūsų vertinimu, tik apie ketvirtadalis šito paketo orientuojasi į pačią problemos esmę – tai yra apsisprendimą turėti vaikų“, – pridūrė jis.
LB vadovas pabrėžė, kad statistika rodo, jog šeimai susilaukus pirmo vaiko vėliau jų dažniausiai susilaukiama ir daugiau.
„Du trečdaliai to paketo orientuota į tokį bendresnį šeimos dydžio didinimą. Klausimas, kiek tai yra ta pati demografinė problema, kai jau yra sukurta šeima ir žmonės turi vaikų“, – kalbėjo G. Šimkus.
Pask jo, Lietuva turi demografinių iššūkių, todėl negalima turėti iliuzijų, kad situaciją pavyks išspręsti pigiomis priemonėmis.
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