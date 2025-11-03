Šimkus dėl BVP: didysis noras, kad šita situacija neužsitęstų

„Jis bus peržiūrėtas (...) po mėnesio, dar ir vėliau, kartu su metiniais skaičiais, kitais metais. Ir tada matysime, ar galėsime padaryti didesnes išvadas. Kol kas, kaip rodė istorija, peržiūrimai paprastai buvo į geresnę pusę“, – žurnalistams pirmadienį sakė G. Šimkus.
Bet (...) vis tik grįžtu prie to, kad vis tik tas (ekonomikos – BNS) pablogėjimas yra“, – pridūrė jis.
Anot jo, nedidelį šalies ekonomikos nuosmukį trečiąjį ketvirtį, palyginti su antruoju, lėmė pramonės, pirmiausia – chemijos – susitraukimas.
LB vadovas vylėsi, kad nepaisant eksporto rinkų vangumo, euro zona išlaikys atsparumą ir Lietuvos gamintojų prekių paklausa neslūgs: „Pramonininkai jau kurį laiką indikavo, kad dėl paklausos eksporto rinkose yra klausimų. (...) Turbūt didysis noras, kad šita situacija neužsitęstų. Kalbame apie mūsų pramonę, kuri iš tikrųjų yra pagrindinis eksporto variklis.“
Pasak G. Šimkaus, nors euro zonos ekonomika atrodo atspari, jos BVP auga vangiai, o jo augimą gali trikdyti tarptautinės prekybos trikdžiai, pirmiausia rizika dėl retųjų metalų prekybos grandinių sutrikimų.
„Nepaisant neapibrėžtumo dėl tarptautinės prekybos ir išliekančios geopolitinės įtampos, ECB vertinimas dėl ekonomikos perspektyvų, infliacijos perspektyvos iš principo nesikeičia. Jis yra panašus, koks ir buvo numatytas rugsėjo prognozėse. Ekonomikos perspektyva išlieka stabili“, – aiškino LB vadovas.
„Euro zonos ekonomikos augimas pakankamai vangus, bet ji demonstruoja atsparumą“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, ECB praėjusį ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų, taip signalizuodamas apie pasitikėjimą euro zonos ekonomikos atsparumu bei infliacijos spaudimo mažėjimu.
G. Šimkus teigė, kad tikslinis 2 proc. infliacijos lygis yra pasiekiamas: „Dabartinis palūkanų lygis atitinka ekonomikos raidą ir padeda išlaikyti infliacijos kryptį, tiksliau, buvimą ties 2 proc. vidutiniu laikotarpiu kryptį.“
Lietuvos BVP trečiąjį šių metų ketvirtį siekė 22,1 mlrd. eurų (to meto kainomis) – 1,9 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Per ketvirtį realusis BVP smuko 0,2 proc. Paskutinį kartą BVP per ketvirtį smuko 2023 metų paskutinį ketvirtį – tuomet nuosmukis siekė 0,3 procento.
