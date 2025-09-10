Šie gyventojai gali gauti kompensaciją už šildymą ir vandenį

Kokios jos, plačiau pakomentavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Piniginės paramos grupės vadovė Svetlana Kulpina.
– Kam jos priklauso?
– Kompensacijos teikiamos nepasiturintiems gyventojams, tai yra tiems, kurių išlaidos už būsto šildymą viršija 10 proc. pajamų ir skirtumo su valstybės remiamom pajamom. Paprasčiau tariant, skaičiuojant kompensaciją, iš pajamų reikia atimti valstybės remiamas pajamas – šeimai – 422 eurus (kiekvienam šeimos nariui), o vieniems gyvenantiems – 633 eurus.
Reikia atkreipti dėmesį, kad į pajamas neįskaičiuojami vaiko pinigai. Siekiant skatinti žmones dirbti, dirbantiems neįskaičiuojama nuo 20 iki 40 proc. darbo užmokesčio, priklausomai nuo šeimos sudėties.
– Prognozuojamas kompensacijų gavėjų skaičiaus augimas. Kodėl taip yra?
– Praėjusį šildymo sezoną kompensacijas gavo 161,2 tūkst. asmenų. Prognozuojame, kad šį sezoną jas gaus apie 190 tūkst. žmonių. Priežasčių yra kelios: praėjusiais metais buvo neįprastai šilta žiema, stabilizavosi šilumos kainos, o šiemet padidėjo valstybės remiamos pajamos – nuo 176 iki 221 euro.
Be to, nuo ateinančių metų atsisakyta pridėtinės vertės mokesčio lengvatos, todėl taip pat prognozuojame kompensacijų gavėjų skaičiaus augimą.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Bent jau Vilniuje girdėjome žmonių skundų dėl eilių savivaldybėse. Ar ši problema išlikusi?
– Ši problema labiau buvo būdinga anksčiau. Dabar savivaldybės kartu su mumis prisitaikė prie situacijos – tobulinamas administravimas. Žmonėms prašymą dėl kompensacijų pateikti reikia tik vieną kartą – paraišką užpildžius, kompensacija bus skirta už visą šildymo sezoną, jei ji priklauso.
Kreiptis galima bet kuriuo metu per visą šildymo sezoną. Kita vertus, Vilniaus savivaldybėje galima pateikti paraišką ir telefoninio vedlio pagalba. Vis daugiau žmonių naudojasi Socialinės paramos informacine sistema. Praėjusį sezoną vėlavimų praktiškai nebuvo.
– Vadinasi, galima tai padaryti ir internetu?
– Taip, be abejonės. Savivaldybėms pagalbininkas yra ir mūsų iniciatyva sukurtas duomenų apdorojimo įrankis, kuris leidžia greičiau paskirti kompensacijas. Sprendimas priimamas per mėnesį, tad vėlavimų beveik nepasitaiko. Tik tie, kurie kreipiasi paskutinėmis dienomis, kompensaciją gali gauti jau kitą mėnesį.
– Kada tiksliai reikia kreiptis?
– Pagal įstatymą sprendimas turi būti priimtas per 30 darbo dienų. Kreiptis galima visą šildymo sezoną – rugsėjį, spalį ar net balandį. Jeigu kreipsitės balandį, kompensacija bus apskaičiuota už visą praėjusį sezoną, jei ji priklausė.
– O jeigu žmogus negyvena daugiabutyje, bet turi nuosavą namą ir šildosi malkomis ar dujomis? Ar kompensacija taip pat priklauso?
– Taip, kompensacijos skiriamos nepriklausomai nuo šildymo būdo. Tie, kurie gyvena daugiabučiuose, gauna už centrinį šildymą. Gyvenantys nuosavuose namuose gali kreiptis dėl kompensacijų, jeigu šildosi dujomis, malkomis, briketais, elektra ar kitais būdais. Svarbu, kad išlaidos sudarytų daugiau kaip 10 proc. pajamų.
