Kaip kine: ligoninėje sukeistos naujagimės apie tai sužinojo po 23 metų

Tiek jauna ieškovė, reikalavusi daugiau kaip 3 mln. eurų, tiek regiono sveikatos tarnyba sprendimą dar gali skųsti Ispanijos aukščiausiajam teismui.
Naujagimės 2002 m. buvo sukeistos San Millán ligoninėje Logronjo mieste, esančiame už 350 km į šiaurės rytus nuo Madrido. Dvi mergytės, kurių tapatybės neatskleidžiamos, dėl nežinomų priežasčių tada iškeliavo namo ne su savo biologiniais tėvais.
Klaida po daugelio metų išaiškėjo atsitiktinai, kai viena abiejų mergaičių atliko DNR testą. Ir tik 2021 m., po kelerius metus trukusių sveikatos institucijų tyrimų, tapo aišku, kad jos buvo sukeistos ir augo ne savo biologinėse šeimose. „Žmogiškoji klaida“, – tada teigė institucijos.
Ir kita nukentėjusioji reikalauja 3 mln. eurų. Abi moterys nepakankamomis laiko La Riochos regiono institucijų skirtas po 850 tūkst. kompensacijas.
Vienu iš abiejų atvejų teismas dabar sumą padidino 125 tūkst. eurų. Be kita ko, argumentuota, kad ieškovė, paaiškėjus klaidai, nebegalėjo užmegzti kontakto su savo biologine motina, nes ši dar 2018 m. mirė.
Dėl sukeitimo buvo padaryta „neatitaisoma žala“, todėl reikalavimas išmokėti 3 mln. eurų dydžio kompensaciją yra pagrįstas, laikraštis „El País“ citavo ieškovės advokatą José Sáezą Morgą.
San Millán ligoninė ilgą laiką buvo laikoma viena geriausių valstybinių ligoninių La Riochoje. 2007 m. ji veiklą nutraukė, po dvejų metų pastatas buvo nugriautas. Netrukus turėtų prasidėti naujos ligoninės statyba.
