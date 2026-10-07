 Šiam projektui numatoma iš valstybinės reikšmės miškų išbraukti beveik 3,9 tūkst. ha

Šiam projektui numatoma iš valstybinės reikšmės miškų išbraukti beveik 3,9 tūkst. ha

2026-10-07 14:57
Nojus Stankevičius (ELTA)

Vyriausybė numato iš valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukti beveik 3,9 tūkst. hektarų (ha) miškų, patenkančių į planuojamo Kapčiamiesčio karinio poligono ir karinio mokymo teritoriją Lazdijų rajone.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Šiam projektui numatoma iš valstybinės reikšmės miškų išbraukti beveik 3,9 tūkst. ha</span>
Šiam projektui numatoma iš valstybinės reikšmės miškų išbraukti beveik 3,9 tūkst. ha / R. Riabovo / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pagal Aplinkos ministerijos projektą, tikslinamos Lazdijų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų ribos.

Lazdijų rajono miškų schemos pakeitimą inicijavo Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Jis parengtas įgyvendinant Seimo priimtą Lietuvos kariuomenės Kapčiamiesčio karinio poligono ir Kapčiamiesčio karinio mokymo teritorijos įstatymą, kuriame numatyta, kad poligono teritorijoje esantys valstybinės reikšmės miškų plotai turi būti išbraukti iš tokių miškų sąrašo.

Tuo pačiu Vyriausybės nutarimu numatoma patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotus dar trijose – Jurbarko, Plungės ir Rokiškio rajonų – savivaldybėse.

Jurbarko rajone iš valstybinės reikšmės miškų plotų numatoma išbraukti 2,3 tūkst. ha miškų. Šie pakeitimai susiję su Tauragės ir Šilalės karinių poligonų teritorijomis bei jose planuojama karinės infrastruktūros plėtra.

Tuo metu Plungės ir Rokiškio rajonuose miškų plotų schemas siūloma keisti Valstybinei miškų tarnybai patikrinimų metu nustačius valstybinės miškų inventorizacijos klaidų.

Valstybinių miškų urėdija siūlo Plungės rajone valstybinės reikšmės miškams papildomai priskirti 22,5 ha, o Rokiškio rajone – 123,3 ha miškų.

ELTA primena, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje.

Dėl valdžios sprendimo steigti poligoną Kapčiamiestyje kilo vietos bendruomenės pasipiktinimas – vyko protesto akcija, socialinėse medijose buvo pastebimas suaktyvėjęs pasipriešinimas sprendimui, o su tuo buvo siejama ir Rusija.

Į Kapčiamiestį diskusijoms su bendruomene vyko šalies prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras ir kiti.

Galiausiai Seimas šių metų balandį pritarė teisės aktų projektams dėl poligono steigimo Kapčiamiestyje.

Šiame straipsnyje:
Kapčiamiesčio poligonas
projektas
iškirsti medžius
miškas
išbraukti
valstybiniai miškai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Skaitytoja
Čia ne ekonomika, o tikslinis Lietuvos naikinimas
0
0
Visi komentarai (1)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų