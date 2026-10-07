Šiam projektui numatoma iš valstybinės reikšmės miškų išbraukti beveik 3,9 tūkst. ha

Pagal Aplinkos ministerijos projektą, tikslinamos Lazdijų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų ribos.
Lazdijų rajono miškų schemos pakeitimą inicijavo Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Jis parengtas įgyvendinant Seimo priimtą Lietuvos kariuomenės Kapčiamiesčio karinio poligono ir Kapčiamiesčio karinio mokymo teritorijos įstatymą, kuriame numatyta, kad poligono teritorijoje esantys valstybinės reikšmės miškų plotai turi būti išbraukti iš tokių miškų sąrašo.
Tuo pačiu Vyriausybės nutarimu numatoma patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotus dar trijose – Jurbarko, Plungės ir Rokiškio rajonų – savivaldybėse.
Jurbarko rajone iš valstybinės reikšmės miškų plotų numatoma išbraukti 2,3 tūkst. ha miškų. Šie pakeitimai susiję su Tauragės ir Šilalės karinių poligonų teritorijomis bei jose planuojama karinės infrastruktūros plėtra.
Tuo metu Plungės ir Rokiškio rajonuose miškų plotų schemas siūloma keisti Valstybinei miškų tarnybai patikrinimų metu nustačius valstybinės miškų inventorizacijos klaidų.
Valstybinių miškų urėdija siūlo Plungės rajone valstybinės reikšmės miškams papildomai priskirti 22,5 ha, o Rokiškio rajone – 123,3 ha miškų.
ELTA primena, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje.
Dėl valdžios sprendimo steigti poligoną Kapčiamiestyje kilo vietos bendruomenės pasipiktinimas – vyko protesto akcija, socialinėse medijose buvo pastebimas suaktyvėjęs pasipriešinimas sprendimui, o su tuo buvo siejama ir Rusija.
Į Kapčiamiestį diskusijoms su bendruomene vyko šalies prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras ir kiti.
Galiausiai Seimas šių metų balandį pritarė teisės aktų projektams dėl poligono steigimo Kapčiamiestyje.
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