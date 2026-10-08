Senjorai atvirai pasakė, kokios pensijos jiems pakaktų

„Paskelbta, kad kitais metais vidutiniškai pensija augs dešimt su trupučiu procento. Pakankamai?“ – klausė žurnalistas.
„Aš manau, kad dabar pensininkai ne per daugiausia gauna, bet ir tiek užtektų šiais sunkiais laikais. Užtektų. Nors dešimt“, – sakė moteris.
„Praėjusiais metais augo apie dvylika, kitąmet šiek tiek mažiau. Ar teisinga, jūsų nuomone, ar ne?“ – teiravosi žurnalistas.
„Mano tokia nuomonė, kad kiek valdžia gali, tiek duoda“, – juokėsi senjorė.
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„Bet kalbant apie sumą, kokia turėtų būti ori lietuvio pensija?“ – klausė žurnalistas.
„Nežinau, aš gal daug nenoriu. Tūkstantėlio, kad būtų į mėnesį, tai būtų ir gerai“, – sakė moteris.
„Pakankamai ar ne?“ – teiravosi žurnalistas.
„Žiūrint, kas kokią pensiją gauna, kiek uždirbo anksčiau, kiek įmokų sumokėjo“, – teigė vyras.
„Bet, jūsų nuomone, dešimt procentų – normalus skaičius, nes praėjusiais metais augo apie dvylika?“ – klausė žurnalistas.
„Žiūrint į mūsų degalų ir visas kitas kainas, galėtų truputį daugiau“, – juokėsi senjoras.
„Bet kalbant apie sumą, kokia turėtų būti vidutinė lietuvio pensija?“ – klausė žurnalistas.
„Kaip sakiau, reikėtų gyvent. Nu, reikėtų gyvent, gal kokių dviejų reikėtų“, – sakė vyras.
„Tikroji mano pensija yra tūkstantis trisdešimt. Tai man tie, kur auga ten aštuoniais procentais, na, aišku, malonu, bet man didelės reikšmės neturi. Tai kadangi dar aš gaunu dar dvi, va, tai pas mane bendra suma yra vienas trys su kapeikom, atrodo. Tai man va taip užtenka“, – sakė moteris.
„Na, tarkim, kaip man, tikrai pakanka. Bet yra žmonių, kurie, na, aišku, mažesnę gauna pensiją, tai čia, žinot, labai mažai“, – sakė senjorė.
„Kalbant vidutiniškai, pinigų sumą, kokia turėtų būti lietuvio pensija, galite įvardyti?“ – klausė žurnalistas.
„Na, man atrodo, apie tūkstantį du šimtus tikrai turėtų būti. Tikrai turėtų būti. Tada galima kažkaip jau „biškį“ linksmiau gyventi, išeiti ir į kiną, ir į teatrą. O dabar, na ką?“ – sakė moteris.
„Bet praėjusiais metais augo statistiškai vidutiniškai dvylika procentų, kitais metais mažiau. Kiek turėtų iš tiesų augti, jūsų nuomone?“ – klausė žurnalistas.
„Reikia kažkaip tai pririšti prie bazinių išlaidų. Na, tai yra tas minimalus krepšelis, plius ten šildymo išlaidos, vat, prie šito pririšti ir tada santykinai galime žiūrėti, užtenka arba ne“, – aiškino vyras.
„Bet vidutinė pensija, jūs galit įvardyti sumą, kokia turėtų būti Lietuvoje?“ – teiravosi žurnalistas.
„Du. Du tūkstančiai eurų“, – atsakė vyras.
„Jums?“ – pasitikslino žurnalistas.
„Man užtektų ir mažiau“, – juokėsi senjorė.
„Kadangi aš gaučiau du, jai užtektų“, – pridūrė vyras.
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