Šeimoms dalyti valstybės pažadai subliūško

Nors džiaugsmo gimus vaikui daug, ir išlaidų nemažai. Iš valstybės skiriami pinigai – nemenka pagalba ateičiai.
„Kai gimdome vaikus, negalvojame, kad valstybė išlaikys juos. Vis tiek žiūrime pagal savo finansines galimybes, tie pinigėliai labiau priedas. Tiesiog, kad galime kaupti ne iš savo uždirbtų pinigų, o to, ką duoda valstybė“, – šnekėjo mama Karolina Ramanauskė.
Prieš metus gimusiam Jokūbui ir jo šeimai valstybė skyrė vienkartinę išmoką – 605 eurus. Šiemet suma jau siekia 770 eurų. Kitų metų biudžete numatyta dar dosnesnė – didės 35 proc.
„Nuo sausio mėnesio didėja, palyginti nelabai daug – 814, bet nuo birželio pirmos jau bus labai ženklus padidėjimas ir ta išmoka vienkartinė sieks 1 036 eurus“, – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Daugiausia išlaidų biudžete numatyta būtent socialinei apsaugai – apie 13 mlrd. eurų. Tačiau vaiko pinigai kils ne taip sparčiai kaip anksčiau.
„2025 metais jų augimas buvo 26 Eur, šių metų biudžete – vos 7. Sakyčiau, kad Lietuvos šeimoms iš esmės situacija nesikeičia, nes nėra didinamas nei neapmokestinamas pajamų dydis, nei vaiko pinigai turi ženklų augimą. Infliacija nusimato per 3 proc.“, – kalbėjo Seimo narė (TS-LKD) Gintarė Skaistė.
Anot buvusios finansų ministrės, skambūs valdančiųjų pažadai subliuško.
„Pažadų – tiek Vyriausybės programoje, tiek rinkimų programoje – buvo gerokai daugiau, negu matau jų atspindžių biudžete. Jeigu buvo žadėtos vaivorykštės, tai, sakyčiau, yra labiau apniukęs dangus“, – pabrėžė G. Skaistė.
Valdantieji turi argumentą – tada dar nežinojo, kad gynybai teks skirti daugiau, nei planuota.
„Jeigu būtų laisvi tie 2 milijardai, manau, kad vaiko pinigus padidintume dar daugiau“, – aiškino Seimo narys (LSDP) Algirdas Sysas.
Ekonomistai biudžetą vertina kaip subalansuotą. Prioritetas – gynyba, tad kažką tenka aukoti, o įsipareigojimai NATO – nelaužomi.
„Biudžetas yra ne guminis. Labai objektyvu, kad norint suvaldyti išlaidų augimą, jis turi būti pamatuotas“, – sakė „Artea“ banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė.
Anot I. Genytės-Pikčienės, problema – ne biudžetas, o neapgalvoti pažadai šeimoms. Dėliojant valstybės išlaidas galiausiai tenka ieškoti balanso.
„Reikia pripažinti, kad gausiau, horizontaliai visiems gerinti situaciją šiai dienai lėšų neturime, nes turime rūpintis, kad šalyje būtų saugu“, – tvirtino „Artea“ banko vyr. ekonomistė.
Daugiau pinigų nuo kitų metų ir daugiavaikėms šeimoms. Vidutiniškai socialinės išmokos augs beveik 5,5 proc. Tačiau ekonomistai sako, kad valdžia užprogramavo priešingą rezultatą – 11 proc. padidinus minimalią algą, papildomas šeimos išmokas suvalgys infliacija.
„Vaiko pinigai padidins gyventojų perkamąją galią, bet minimalios algos augimas šiuo atveju yra peilis“, – kalbėjo „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
„Tai persimes į ekonomikos perkaitimo grėsmes. Tai yra aukštesnė infliacija, kuri, natūralu, kad kitu galu kerta toms pačioms šeimoms ir pažeidžiamiausiems visuomenės sluoksniams“, – nurodė I. Genytė-Pikčienė.
Kitąmet įvairios paslaugos gali brangti ir 6 proc.
„Minimali alga paskui save tempia ir kitus atlyginimus, labai stipriai turi įtakos paslaugų infliacijai, o infliacija turi įtakos bendram kainų lygiui, kuris tikrai kitais metais didės“, – šnekėjo „Citadele“ banko ekonomistas.
Valdantieji grąžina ir prieš septynis metus panaikintą papildomą neapmokestinamą pajamų dydį. Pagal prezidento Gitano Nausėdos ir „aušriečių“ siūlymą jis sieks 1 044 eurus per metus. Už vieną vaiką būtų galima susigrąžinti iki 208 eurų. Tik šis pokytis – ne kitais metais, o nuo 2027-ųjų, nes reikia papildomų 88 mln. eurų.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Papildomas NPD būtų taikomas tiek dirbantiems pagal sutartį, tiek individualiai. Tačiau opozicija ir ekonomistai svarsto – tai perteklinis sprendimas.
„Iš principo turbūt vaiko pinigai tiesiog galėtų augti daugiau ir nereikėtų kurti dviejų paralelinių sistemų, nes jų administravimas taip pat kainuoja“, – kalbėjo G. Skaistė.
„Norėtųsi, kad toks politikų dosnumas, tas toks manos iš dangaus noras dalinti, visgi neatsigręžtų mums patiems, mokesčių mokėtojams, kitu galu – per didesnius mokesčius, nekilnojamojo turto ir panašiai“, – nurodė I. Genytė-Pikčienė.
Biudžeto projektui dar turi pritarti Seimas.
Naujausi komentarai