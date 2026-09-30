Seimo teisininkai: prezidento siūloma GPM lengvata turėtų būti taikoma visoms tėvų pajamoms

Parlamentas šiuo metu svarsto šalies vadovo projektą, kuris numato, jog GPM lengvata būtų taikoma ne didesnei nei vieno vidutinio darbo užmokesčio (VDU) dydžio tėvų atlyginimo daliai.
Numatoma, kad bent vieną vaiką auginę ar auginantys gyventojai už kiekvieną naują atžalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šių metų sausio iki 2033 m., galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 VDU dydžio metinių pajamų sumai (šiemet VDU siekia virš 2312 eurų).
Anot Seimo teisininkų, svarstytina, ar siūloma mokestinė lengvata neturėtų būti taikoma visoms gyventojų gaunamoms pajamoms.
„Pastebėtina, kad projekto aiškinamajame rašte nėra pateikta motyvų, kodėl teikiamas siūlymas bus taikomas tik su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms ir individualios veiklos pajamoms. Svarstytina, ar siūloma mokestinė lengvata neturėtų būti taikoma visoms gyventojų gaunamoms pajamoms“, – teigiama išvadoje.
Departamentas taip pat teigia, kad į projektą reikėtų svarstyti įtraukti ne tik tėvus ir įtėvius, bet ir nuolatinius globėjus.
Siūloma atsisakyti formuluotės, kuria sudaroma galimybė GPM lengvata pasinaudoti ir tiems antro vaiko susilaukusiems tėvams, kurie jau turi suaugusių vaikų – kaip perteklinę iš įstatymo išbraukti sąvoką vaikus „auginę“ tėvai.
Prezidento siūlymu, lengvata būtų taikoma ne ilgiau kaip penkerius metus, gyventojas pats galėtų rinktis, kada ją taikyti laikotarpiu nuo 2030 m. sausio 1 d. iki 2040 m. gruodžio 31 dienos.
Ji būtų pritaikoma deklaruojant per metus gautas pajamas – susigrąžinant sumokėtą sumą arba susimažinant mokėtiną GPM.
Skaičiuojama, kad priėmus projektą iki 2030 m. biudžete netekimų nebūtų, o 2030–2040 m. GPM netekimai sudarytų preliminariai 0,3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) arba vidutiniškai 0,03 proc. BVP per metus – tokiu atveju, jei paskata būtų susijusi su 10 tūkst. vaikų gimimu, kurie tėvams būtų nebe pirmi vaikai.
Šiais pakeitimais siekiama skatinti gimstamumą – prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, kad siūlymu galėtų būti papildytas Vyriausybės pristatytas Šeimos paketas.
Pasak jo, per penkerius metus tokia lengvata vienam asmeniui galėtų sudaryti apie 25 tūkst. eurų.
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