Seimo narys apie tebevykstantį tranzitą per Baltarusiją: suteiks dar daugiau svertų prieš Lietuvą

Antradienio rytą, pasak Lietuvos muitinės, prie Medininkų pasienio kontrolės punkto laukė apie 500 vilkikų, Šalčininkų poste – 300.
Anot Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko pavaduotojo M. Katelyno, tokie vežėjų veiksmai yra nesuprantami.
„Kaip tai suprasti? Turime dalį nuosavybės kaip įkaitus paimtus, bet jie toliau dirba ir važiuoja, o Baltarusijai pakeitus savo sprendimus ir nusprendus didinti spaudimą Lietuvai, galime pridėti jai dar daugiau galimybių ir svertų. Mišri žinutė iš vežėjų šioje vietoje“, – trečiadienį LRT radijuje kalbėjo M. Katelynas.
Anot jo, tokiame kontekste, susiduriant su tokia problema – rengti protestą yra lengviausias variantas.
„Protestuoti tokioje vietoje yra lengviausia. Niekas neneigia teisės to daryti – kiekvienas laisvas tai daryti, nes užtikrina Konstitucija. Tiesa, turi būti tikslus adresatas – ne Vyriausybė ir ne Lietuvos valstybė jus (vežėjus – ELTA) įstūmė į šią situaciją“, – teigė Seimo narys.
„Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas tuo metu tikino, kad nors vilkikai dabar nekreipia dėmesio į susidariusią situaciją ir vykdo tranzitą per Baltarusiją, jei Vyriausybė duos tinkamą signalą dėl vėliau kylančių rizikų – vežėjai prisiims visą atsakomybę dėl turto, kuris darkart gali įstrigti priešiškos šalies teritorijoje.
„Jei bus rimtas įspėjimas iš Vyriausybės pusės ir ji nebeprisiims atsakomybės, tada atsakomybė bus tų vežėjų, kurie toliau važiuoja“, – teigė vežėjų atstovas.
Jei Baltarusija vilkikus konfiskuos, vežėjai reikalaus maksimalių kompensacijų
Tiesa, vežėjai toliau reikalauja Vyriausybės veiksmų siekiant iš Baltarusijos teritorijos ištraukti užstrigusius krovininius automobilius ir trečiadienį rengia protestą.
Anot E. Mikėno, jei Baltarusija galiausiai konfiskuos vežėjų vilkikus, šie reikalaus, kad būtų kompensuoti visi jų nuostoliai.
„Mums visi variantai tinkami – svarbu rezultatas. Jei Lietuva nori išeiti iškelta galva, o to nepavyksta padaryti su Europos Sąjungos (ES) partnerių ar amerikiečių pagalba, jei negalima derėtis su Baltarusijos režimu, kas suprantama – Vyriausybė turėtų imtis visų veiksmų, kad būtų kompensuoti visi nuostoliai vežėjams, įskaitant ir vilkikų bei puspriekabių rinkos vertę“, – teigė „Linavos“ prezidentas.
„Kai matome, kaip dirba Vyriausybė ir kaip priima sprendimus – tikimybė, kad vilkikų mes nesusigrąžinsime yra didelė“, – tvirtino jis.
ELTA primena, kad vežėjai trečiadienį ketina protestuoti Vilniuje, prie Seimo – Gedimino prospekte išsirikiuos iki 100 vilkikų.
Lietuvos muitinės duomenimis, Baltarusijos pasienyje šiuo metu yra įstrigusios 185 transporto priemonės su lietuviškais numeriais – iš jų 91 vilkikas ir 49 priekabos, priklausančios asociacijai „Linava“.
„Linava“ savo ruožtu skelbė, kad pasienyje yra įstrigę keletas tūkstančių Lietuvos registruotų transporto priemonių.
Organizacija teigė per Tarptautinę kelių transporto sąjungą (IRU) siekianti iš Baltarusijos muitinės gauti visų sulaikytų transporto priemonių valstybinius numerius.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komiteto (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo, tačiau užstrigę vilkikai iki šiol dar negali išvykti iš Baltarusijos teritorijos.
Šį antradienį dėl iš kaimyninės Baltarusijos leidžiamų kontrabandą gabenančių balionų Vyriausybė visoje šalyje taip pat paskelbė ekstremaliąją situaciją.
