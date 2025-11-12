 Premjerės patarėjas: Baltarusija nesutinka atidaryti evakuacinio koridoriaus

2025-11-12 10:47
BNS inf.

Lietuvai prašant Baltarusijos institucijų leisti jos vilkikams grįžti per laikinai uždarytus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus, premjerės patarėjas sako, kad Minskas nesutinka atidaryti evakuacinio koridoriaus.

Premjerės patarėjas: Baltarusija nesutinka atidaryti evakuacinio koridoriaus / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Šiandien gautas Baltarusijos pasienio vadovo atsakymas į Lietuvos raštą. Sutikimo atidaryti evakuacinį koridorių Lietuvos ir ES vežėjams negautas, mūsų įmonės toliau laikomos įkaitais“, – komentare žiniasklaidai teigė Ignas Algirdas Dobrovolskas.

„Lietuva ne kartą pažymėjo, kad mūsų sienos mūsų ir ES vežėjams atvertos, o kliūtis išvykti daro ir didina eskalavimą tik Baltarusija, kuri nesusitvarko su kontrabandiniais balionais, keliančiais rizikas mūsų civilinei aviacijai“, – pridūrė jis.

Anot jo, bet kuriuo atveju Baltarusijos raštas bus išnagrinėtas, tačiau pirmiausia ji turi sustabdyti hibridinę ataką prieš aviaciją ir Lietuvos piliečių saugumą.

