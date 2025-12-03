Lietuvai bandant susigrąžinti vilkikus ministerijos teigia nežinančios problemos masto

Premjerei Ingai Ruginienei praėjusią savaitę teigus, kad Baltarusijoje įstrigę apie 280 sunkvežimių, o „Linavai“ toliau tikinant, jog ten yra apie 4 tūkst. transporto priemonių, iš kurių 1,25 tūkst. vilkikų, ministerijų atstovai sako netrintys tikslios informacijos apie jų skaičių.
„Identifikuojame problemą, bet kalbant apie problemą nežinome konkretaus jos masto, nes skaičiai (skirtingi – BNS) vyrauja dėl likusių (Baltarusijoje – BNS) transporto priemonių“, – Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje trečiadienį sakė vidaus reikalų viceministras Gintaras Aleksandravičius.
Anot jo, pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) informacinę sistemą yra kelios dešimtys vilkikų, kurie išvažiavę į Baltarusiją ir negrįžę nuo 2022 metų, todėl jie taip pat įskaičiuojami į bendrą skaičių.
„Suprantame, kad kolegos iš vežėjų mato pasienyje ir šias transporto priemones, todėl galimai ir tie skaičiai yra nesueinantys“, – pridūrė Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas.
Pasak G. Aleksandravičiaus, ieškoma sprendimų, kaip efektyviau susigrąžinti transporto priemones: „Vilkikams grįžus esame numatę tam tikrus sprendinius išleisti (iš Lietuvos – BNS) vilkikus be puspriekabių tam, kad jie parsitemptų likusias Baltarusijoje puspriekabes.“
„Noriu patikinti, kad ministerijoje yra supratimas, kad tai (Lietuvos vilkikai ir puspriekabės – BNS) mūsų turtas ir darome viską, kas yra mūsų kompetencijoje. Tačiau negaliu atskleisti visko viešai“, – komiteto posėdyje sakė užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas.
Anot V. Verbicko, pastarąsias savaites ministerijos veiksmai sprendžiant įstrigusių vilkikų problemą „susiję su informacijos plėtra ir paramos rinkimu įvairiais formatais“.
„Noriu patikinti, kad ministerijoje turime tiesioginį kontaktą su vežėjų atstovais (...), savo kompetencijos ribose kontaktuojame visais įmanomais kanalais tiek dvišaliais, tiek su kolegomis Latvijoje, Lenkijoje, vyksta konsultacijos per mūsų nuolatinę atstovybę Briuselyje“, – aiškino diplomatas.
Savo ruožtu Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas sakė, kad vežėjų kantrybė baigėsi, nes jie dar vis nesulaukė konkrečių valdžios veiksmų, kaip bus grąžinami Lietuvos vilkikai.
„Vežėjai pyksta ir neprisiima atsakomybės, nes siena buvo uždaryta neperspėjus, mūsų manymu, neteisėtai ir neinformavus Baltarusijos pusės, (...) todėl vežėjai neprisiima atsakomybės“, – posėdyje teigė E. Mikėnas.
„(Valdžios atstovai – BNS) siūlo mums važiuoti protestuoti į Baltarusiją, nors reikėtų protestuoti prieš Vakarų Europos gamintojus, kurie gamina ir siunčia europietiškas prekes į Azijos šalis. Mes vežėjai tik pervežame prekes iš taško A į tašką B“, – sakė „Linavos“ vadovas.
Tuo metu 28 metus veikiančios logistikos įmonės „Kelruva“ vadovas Vitalijus Gigevičius teigė abejojantis sienos uždarymo pagrįstumu – anot jo, kontrabandinių balionų galbūt iš viso nėra.
„Mes gyvename civilizuotame pasaulyje ir manome, kad pasienis buvo uždarytas necivilizuotai. Su oro uostu (su Vilniaus oro uostu susiję – BNS) fokusai, kurie dabar vyksta, aš irgi negaliu tikėti, kad balionai tikrai egzistavo ir egzistuoja (...). Problema ta, kad ten užstrigo mūsų vilkikai. Mes esame transporto įmonės, mes nepolitikuojame, norime tiesiog savo turtą atsiimti. Žiūrime, kad niekas nieko nedaro, tik visi tenkina savo ambicijas už mano pinigus“, – kalbėjo V. Gigevičius.
BNS rašė, kad premjerei Ingai Ruginienei praėjusią savaitę teigus, jog Baltarusijoje įstrigę apie 280 sunkvežimių, „Linava“ toliau tikina, kad Baltarusijoje yra apie 4 tūkst. Lietuvos transporto priemonių, iš kurių 1,25 tūkst. vilkikų.
Baltarusijos tarptautinių kelių vežėjų asociacijos skaičiavimais, šalyje šiuo metu laikoma apie 1,88 tūkst. Lietuvos vilkikų, tuo metu puspriekabių skaičius gali siekti 2,5–3 tūkst., skelbė „Linava“.
„Linava“ gruodžio 10 dieną Vilniuje ketina rengti protesto akciją.
