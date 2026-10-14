Seimo komitetas ragina skubiai priimti teisės aktus dėl žemės ūkio veiklos tęstinumo krizių metu

Anot parlamentinę kontrolę užbaigusio komiteto, būtina patikslinti gamtinių dujų ir elektros tiekimo reguliavimą, kad energija būtų užtikrinama ne tik žemės ūkio veiklai, bet ir visai kritiškai svarbiai maisto tiekimo grandinei, įskaitant stambias maisto gamybos bei perdirbimo įmones.
Kaimo reikalų komitetas taip pat siūlo į sprendimų rengimą įtraukti žemės ūkio ir maisto sektoriaus socialinius partnerius, asociacijas bei strategiškai svarbias įmones, o apsirūpinimo maistu sistemą kurti kaip vientisą grandinę – nuo gamybos ir perdirbimo iki atsargų, logistikos ir produktų tiekimo gyventojams.
„Būtent tokį visos grandinės veikimą numato įstatymo tikslai“, – komiteto siūlymus pristatydamas sakė pirmininkas Matas Skamarakas.
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Sigitas Puodžiukas, komitete pasisakydamas dėl sektoriaus veiklos sąlygų, ragino kartu su nacionalinio saugumo priemonėmis mažinti ir biurokratiją bei perteklinius administracinius reikalavimus.
Anot jo, dalis institucijų sprendimų ir jų taikymo praktikos apsunkina žemės ūkio įmonių veiklą, nors sektorius pripažįstamas svarbiu nacionaliniam saugumui.
„Be šitų tikrai gerų ir reikalingų sprendimų dėl apsirūpinimo ir užtikrinimo energetinio saugumo noriu pasakyti, kad mes žemdirbiai gyvename nuolatinių biurokratinių manevrų sąlygomis“, – komiteto posėdyje kalbėjo S. Puodžiukas.
ELTA primena, kad Seimas rugsėjį pritarė Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo pakeitimams, kuriais žemės ūkio ir maisto politika pripažinta svarbia nacionaliniam saugumui.
Šiais pakeitimais siekta užtikrinti gyventojų aprūpinimą maistu ekstremaliųjų situacijų ar krizių metu, paskelbus mobilizaciją arba įvedus nepaprastąją ar karo padėtį.
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