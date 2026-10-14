Seimo komitetas pritarė, kad degalinės skelbtų kainas realiuoju laiku atnaujintas

Energetikos viceministras Darius Indriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje.
„Kainas mažmeninis vartotojas turėtų žinoti, kad galėtų pasirinkti, ir įtaka būtų pakankamai ženkli, nes kainos kolonėlėse (degalinėse – BNS) skiriasi keliasdešimt centų. Dabar yra fiksuojami tokie skirtumai. Ta informacija neleis būti tokiam skirtumui“, – komiteto posėdyje aiškino D. Indriūnas.
Anot jo, duomenys apie kainas būtų teikiami LEA, o ši informacija galėtų būti rodoma, pavyzdžiui, navigacijos programėlėse.
Kaip rašė BNS, Energetikos įstatymo pataisų projektu, kurį pateikė demokratai, įskaitant ir energetikos ministrą Luką Savicką, degalines siūloma įpareigoti informaciją apie pasikeitusias kainas pateikti nedelsiant, kainų keitimo metu, o labai mažas įmones – ne vėliau kaip per 10 minučių.
Tuo metu Energetikos ministerijos siūlymui laikinai – iki metų pabaigos – įpareigoti degalines kuro kainas didinti tik kartą per parą – 10 valandą ryto – komitetas nepritarė. Be to, nepritarta siūlymui skirti iki 10 tūkst. eurų baudą, jeigu degalinės laiku nepraneša apie kainų pokyčius.
Iki šiol LEA degalų kainų žemėlapyje atnaujinamos kainos pateikiamos kartą per parą – kiekvienos darbo dienos rytą, tačiau dienos metu jas galima keisti.
Buvusio energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno įsakymu nuo balandžio pradžios degalinės kasdien iki 10 val. privalo LEA pateikti duomenis apie kainas. Šie duomenys yra atviri LEA puslapyje.
Dėl šių pataisų dar turės spręsti visas Seimas.
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