Seimas svarstys siūlymą didinti algas pareigūnams

Kaip pristatydamas pakeitimus teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, šiuo metu vidaus reikalų, bausmių vykdymo sistemos ir muitinės statutinės įstaigos susiduria su esminiais iššūkiais, kurie gali trukdyti efektyviai užtikrinti visuomenės saugumą.
Anot jo, pakeitimų pagrindiniai tikslai yra motyvuoti pareigūnus likti tarnyboje, nustatyti pareigūnams kompensaciją už ilgalaikę tarnybą, numatyti palankesnes sąlygas mokėti vienkartines skatinamąsias išmokas, aprūpinti statutinių profesinio mokymo įstaigų kursantus maistu, sudaryti galimybę šakos kolektyvinėse sutartyse susitarti dėl geresnių mokymosi atostogų suteikimo bei apmokėjimo sąlygų.
„Ilgą laiką matomas mažėjantis noras rinktis pareigūno profesiją, taip pat sunkumai išlaikant tarnyboje patyrusius pareigūnus. Taip pat dideli darbo krūviai dėl personalo trūkumo bei nuolat didėjančios statutinių įstaigų funkcijų apimtys“, – kalbėjo ministras.
Pataisoms po pateikimo pritarė 100 Seimo narių, prieš ir susilaikiusių nebuvo. Projektas bus svarstomas skubos tvarka, o į salę grįš kitą savaitę.
Pokyti pajus per 6 tūkst. pareigūnų
Pakeitimai numato, jog 2 proc. būtų didinama pareiginė alga visiems 10-os pareigybių grupės pareigūnams ir 1 proc. padidinta pareiginė alga visiems 9-os pareigybių grupės pareigūnams.
Pastarajai grupei priklauso skyrininkai, kovotojai, jaunesnieji specialistai, jaunesnieji tyrėjai, vyriausieji ugniagesiai gelbėtojai, vyriausieji patruliai ir vyriausieji postiniai. 10-ai grupei priskiriami vyresnieji ugniagesiai gelbėtojai, ugniagesiai gelbėtojai, vyresnieji pasieniečiai ir pasieniečiai.
Kaip pažymi pataisas parengusi Vidaus reikalų ministerija, jei po šio padidinimo minėtų dviejų grupių pareigūnų pareiginės algos koeficientai nesieks naujų padidintų koeficientų, jų koeficientai bus „pritraukiami“ prie naujų.
Pirmos grupės pareigūnams algų koeficientas būtų didinamas 1 proc., antros grupės – 3 proc., trečios grupės – 5 proc., 4–9 grupių – 7 proc. ir 10 grupės – 10,8 procento.
Pasak ministerijos, dėl to 1 tūkst. 342 mažiausiai uždirbantiems 6–10 pareigybių grupių vidaus reikalų statutinių tarnybų pareigūnams padidės pareiginė alga.
Kartu su siūlomu 1–2 proc. algų didinimu, anot ministerijos, teigiamą pokytį pajus apie 6,1 tūkst. statutinių įstaigų pareigūnų.
Pataisose taip pat įtvirtinta 300 eurų kasmėnesinė kompensacija už ilgalaikę tarnybą. Ją gautų 25 metus ar ilgiau, taip pat reikiamą tarnybos laiką valstybinei pensijai skirti ištarnavę pareigūnai.
Ši kompensacija būtų mokama ir muitinės bei bausmių vykdymo sistemos pareigūnams.
Žadėta daugiau
Kaip rašė BNS, anot Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo, prieš kelis mėnesius diskutuota pareigūnų algų koeficientus per trejus metus kasmet didinti 7 procentais.
Taip pat žadėta 400 eurų mėnesinė kompensacija pareigūnams, tarnaujantiems 25 metus ar ilgiau.
V. Kondratovičius lapkričio pirmoje pusėje minėjo, kad norint įvykdyti metų viduryje vidaus tarnybos pareigūnams duotus pažadus, kitąmet papildomai reikėtų 40 mln. eurų.
Profsąjungų skaičiavimu, tam papildomai reikėtų mažiausiai 150 mln. eurų.
„Aš esu įsitikinęs, kad jeigu ne pareigūnai, kurie šiuo metu yra ir tribūnoje, tai jūs būtumėte dar labai vėlavęs su šiuo įstatymo projektu (...). Mes padarysime viską, kad tai atsitiktų, kad sugrįžtumėte prie pirminių pažadų“, – kalbėjo parlamentaras Vitalijus Gailius.
V. Kondratovičius tikino, jog „papildomi pinigai turi iš kažkur atsirasti“.
„Šiandien 20 milijonų papildomi pinigai tikrai yra daug kur reikalingi. Šiandien 300 eurų yra optimalu, žiūrėsime, kokios yra tendencijos, visada esam pasirengę eiti šiuo keliu“, – sakė jis.
Profesinių sąjungų duomenimis, Lietuvoje trūksta maždaug 1,5 tūkst. policijos pareigūnų, 1 tūkst. ugniagesių, 200 Vidaus saugumo tarnybos pareigūnų ir 200 aplinkosaugos departamento darbuotojų.
Dėl nepakankamai didinamų atlyginimų pareigūnai lapkričio pabaigoje protestavo prie Seimo.
2026 metų valstybės biudžeto projekte visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų.
