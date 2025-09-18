Seimas svarstys prezidento siūlymą 20–75 proc. „Sodros“ biudžeto pertekliaus skirti pensijoms

Už šalies vadovo iniciatyvą balsavo 92 Seimo nariai, dar du susilaikė.
Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad siekiama aiškiau ir tiksliau nustatyti papildomam individualios pensijos dalies indeksavimui skirtinas lėšas.
„Nuo 2020 metų veikiantis papildomas individualios pensijos dalies indeksavimas padėjo vidutinei senatvės pensijai reikšmingai ūgtelti, priartinti pensiją iki pusės vidutinio atlyginimo, tačiau šalies prezidento nuomone, galutiniai tikslai dar nėra pasiekti, turime vis dar aukštą senjorų skurdo lygį, kuris turi pradėti mažėti, o pensijų pakeitimo norma turi perkopti pusę vidutinės algos“, – Seimo posėdyje teigė V. Augustinavičius.
Jis pabrėžė, kad įstatymo projektu nesiūloma mažinti „Sodros“ rezervo, tik siūloma jį kaupti nuosaikiau.
Pasak V. Augustinavičiaus, pataisas siūloma svarstyti kartu su kitų metų valstybės ir „Sodros“ biudžetais.
Kaip teigiama Socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisų aiškinamajame rašte, individualiai pensijos daliai indeksuoti siūloma papildomai skirti nuo 20 proc. iki 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto teigiamo pinigų srautų rezultato.
Prezidentūra skaičiuoja, kad tai leistų pensijoms papildomai skirti apie 100 mln. eurų.
Pasak projekto iniciatorių, jį priėmus papildomas pensijų indeksavimas bus skaidresnis, objektyvesnis, labiau priklausomas nuo „Sodros“ pajamų ir mažiau politizuotas. Be to, tikimasi, kad pensijų augimas bus spartesnis ir nuoseklesnis.
Be to, nuo kitų metų leidus antros pensijų pakopos dalyviams atsiimti dalį lėšų, „Sodros“ įnašai grįš atgal į jos biudžetą, tačiau šių pajamų siūloma nevertinti skaičiuojant planuojamą fondo perviršį.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė taip pat yra sakiusi, kad žadama spartinti pensijų indeksavimą, tam gali būti naudojamas „Sodros“ rezervas.
Dabar visas „Sodros“ rezervas skirtas pasiruošimui krizinėms situacijoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, dabar jis siekia apie 3,644 mlrd. eurų, o kitų metų kovą turėtų išaugti iki 4,396 mlrd. eurų.
Ministerijos skaičiavimais, dėl konservatyvių ekonomikos augimo prognozių šiemet papildomai į rezervą gali būti gauta 200–300 mln. eurų daugiau negu suplanuota, o ši viršplaninė dalis galėtų būti panaudota papildomam pensijų didinimui.
Iki šiol pensijos kasmet indeksuojamos 10–12 proc.
