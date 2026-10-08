Seimas svarstys dirbtinio intelekto technologijomis piktnaudžiauti neleisiančias įstatymo pataisas

Tai numatančias Seimo narės socialdemokratės Birutės Vėsaitės pristatytas Visuomenės informavimo įstatymo pataisas po pateikimo palaikė 51 parlamentaras, 5 buvo prieš, 11 susilaikė. Šis projektas po svarstymo Kultūros komitete gruodžio 10 d. vėl turėtų atsirasti Seimo plenarinėje salėje.
Sparčiai vystantis dirbtinio intelekto technologijoms, anot B. Vėsaitės, atsirado galimybė itin tikroviškai sukurti arba iš esmės pakeisti vaizdo, garso, teksto ir kitą skaitmeninį turinį, sudarant klaidingą įspūdį apie realius asmenis, jų tapatybę, pasisakymus ar veiksmus.
„Tokios technologijos sudaro prielaidas skleisti dezinformaciją, manipuliuoti viešąja nuomone, daryti poveikį demokratiniams procesams, pažeisti asmens teises ir teisėtus interesus bei kelti grėsmę nacionaliniam saugumui“, –sako B. Vėsaitė.
Įstatymo pataisomis ji siekia aiškiai įtvirtinti naują neskelbtinos informacijos kategoriją.
Jei Seimas pritartų, būtų draudžiama skleisti dirbtinio intelekto priemonėmis sukurtą arba iš esmės pakeistą turinį, kuriuo sudaromas klaidingas įspūdis apie tikrus asmenis, jų tapatybę, pasisakymus ar veiksmus. Draudimas paliestų tokį turinį, kuris „gali daryti neteisėtą poveikį demokratiniams procesams, kelti grėsmę nacionaliniam saugumui arba reikšmingai pažeisti asmens teises ir teisėtus interesus.“
B. Vėsaitė tikisi, kad priėmus siūlomas įstatymo pataisas, sumažės galimybės piktnaudžiauti dirbtinio intelekto technologijomis kuriant klaidinantį turinį, taip pat padidės visuomenės atsparumas dezinformacijai.
Šiuo metu Visuomenės informavimo įstatymas draudžia skelbti dezinformaciją, karo propagandą, neapykantos kurstymą, pornografinio pobūdžio informaciją, taip pat informaciją, pažeidžiančią asmens garbę ir orumą bei nekaltumo prezumpciją.
Tačiau įstatyme nėra aiškiai įtvirtinto draudimo skleisti dirbtinio intelekto priemonėmis sukurtą arba iš esmės pakeistą turinį, kuriuo sudaromas klaidingas įspūdis apie tikrus asmenis, jų tapatybę, pasisakymus ar veiksmus.
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