 Seimas svarstys, ar leisti soduose statyti mažus namus be projektų ir leidimų

Seimas svarstys, ar leisti soduose statyti mažus namus be projektų ir leidimų (Atnaujinta)

2026-09-24 16:58
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Prieš porą metų įsigalioję griežtesni dydžio ir aukščio reikalavimai nameliams sodininkų bendrijose gali būti vėl sušvelninti – Seimas ketvirtadienį po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias įstatymo pataisas.

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<span>Seimas svarstys, ar leisti soduose statyti mažus namus be projektų ir leidimų</span>
Seimas svarstys, ar leisti soduose statyti mažus namus be projektų ir leidimų / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

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Už tai, kad Statybos bei Sodininkų bendrijų įstatymų pataisas Seimas pradėtų svarstyti, balsavo 82 jo nariai, o susilaikė 10. Seimas nesutiko, kad dėl jų būtų gauta Vyriausybės išvada.

„Žmonės kokybiškiau ir sveikiau gyventų sodų bendrijose“, – teigė pokyčius pristatęs Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas socialdemokratas Linas Jonauskas.

Jo teigimu, sumažinus reikalavimus žmonės, norėdami pasistatyti didesnius statinius, patirtų daugiau negu 5 tūkst. eurų papildomų išlaidų, kol gautų projektus ir statybos leidimus.

Ekonomikos ir inovacijų komitete dirbanti Birutė Vėsaitė mano, kad nauja tvarka padidins būsto prieinamumą. Pasak jos, jaunos šeimos galės toliau nuo miestų statytis būstus, nes tai bus pigiau.

Konservatorė Daiva Ulbinaitė įspėjo, kad pokyčiai yra „lazda su dviem galais“: „Sodų teritorijos plėtosis chaotiškai, virs gyvenamosiomis vietovėmis, o infrastruktūra nepritaikyta nuolatiniam gyvenimui“.

Pakeitimais siūloma grąžinti iki 2024 metų galiojusią tvarką, leidusią be statybos leidimo ir projekto statyti ne didesnius kaip 80 kv. metrų bendro ploto ir 8,5 metro aukščio sodo namus.

Nuo 2024 metų lapkričio be statybos leidimo galima statyti mažesnius – iki 50 kv. metrų ploto ir iki 5 metrų aukščio – sodo namus. Norint statyti didesnį arba aukštesnį pastatą reikia gauti leidimą ir parengti projektą.

Ši tvarka įsigaliojo tuomečio aplinkos ministro liberalo Simono Gentvilo įsakymu pakeitus Statybos techninį reglamentą. S. Gentvilas tuomet BNS teigė, kad pokyčiais siekta pristabdyti padriką sodų bendrijų plėtrą.

Šiame straipsnyje:
sodo nameliai
statybos
nedidelių sodo namelių statyba
Seimas
reikalavimai

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Komentarai

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Komentarai

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Šiaip
Sode, jei tai ne gyvenimui skirtas namas - ir 50 kvadratų tai prabanga. Manau, dabar galiojanti nuostata tinkama. Sovietmečiu leido statyti ar ne iki 20 kvadratų, bet dalis vėliau įsigudrindavo užstatyti palėpę, padvigubinti plotą ir apsigyventi bent vasaros sezonui. Dabar pristatė griozdų mažuose sklypeliuose, subjaurojo sodų bendrijas, nors patys neįgijo normalios gyvenamosios vietos.
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Smetona
"prie rusu" sodas buvo skirtas poilsiui nuo miesto ir uzsiaugint sau vitaminu nes nebudavo nieko pirkt tik actas ir kilkiu koncervai. Dabar pasidare tiesiog gyvenami rajonai. Atrodo gal ir gerai gamta, savo kiemas, siltnamis. BET! Bet ziema neprasilenksi, vandens nera, reik visureigio, toli iki Miesto, ir kas svarbiausia nuotekos tai bega i griovius ir upelius! Kas pirksit nuvaziuokit i kokia Slienava ar Isorus jau kai nukrite lapai, per kamscius kad ivertintumet ar neuzknis jusu taip istisai gyvent. O nuotraukos vasara skelbimuose prie vandens ir geliu yra iliuzija.
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