Seimas svarstys, ar leisti soduose statyti mažus namus be projektų ir leidimų

Už tai, kad Statybos bei Sodininkų bendrijų įstatymų pataisas Seimas pradėtų svarstyti, balsavo 82 jo nariai, o susilaikė 10. Seimas nesutiko, kad dėl jų būtų gauta Vyriausybės išvada.
„Žmonės kokybiškiau ir sveikiau gyventų sodų bendrijose“, – teigė pokyčius pristatęs Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas socialdemokratas Linas Jonauskas.
Jo teigimu, sumažinus reikalavimus žmonės, norėdami pasistatyti didesnius statinius, patirtų daugiau negu 5 tūkst. eurų papildomų išlaidų, kol gautų projektus ir statybos leidimus.
Ekonomikos ir inovacijų komitete dirbanti Birutė Vėsaitė mano, kad nauja tvarka padidins būsto prieinamumą. Pasak jos, jaunos šeimos galės toliau nuo miestų statytis būstus, nes tai bus pigiau.
Konservatorė Daiva Ulbinaitė įspėjo, kad pokyčiai yra „lazda su dviem galais“: „Sodų teritorijos plėtosis chaotiškai, virs gyvenamosiomis vietovėmis, o infrastruktūra nepritaikyta nuolatiniam gyvenimui“.
Pakeitimais siūloma grąžinti iki 2024 metų galiojusią tvarką, leidusią be statybos leidimo ir projekto statyti ne didesnius kaip 80 kv. metrų bendro ploto ir 8,5 metro aukščio sodo namus.
Nuo 2024 metų lapkričio be statybos leidimo galima statyti mažesnius – iki 50 kv. metrų ploto ir iki 5 metrų aukščio – sodo namus. Norint statyti didesnį arba aukštesnį pastatą reikia gauti leidimą ir parengti projektą.
Ši tvarka įsigaliojo tuomečio aplinkos ministro liberalo Simono Gentvilo įsakymu pakeitus Statybos techninį reglamentą. S. Gentvilas tuomet BNS teigė, kad pokyčiais siekta pristabdyti padriką sodų bendrijų plėtrą.
(be temos)
(be temos)