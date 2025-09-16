Seimas svarstys, ar įteisinti lankstesnes daugiabučių bendrijų pirmininkų įdarbinimo sąlygas

Už tai numatančias įstatymo pataisas antradienį po pateikimo balsavo 74 Seimo nariai, 2 buvo prieš, 23 parlamentarai susilaikė.
Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo pataisas svarstys Seimo Aplinkos apsaugos, Socialinių reikalų ir darbo komitetai, o į plenarinį posėdį jos grįš lapkričio 18 d.
Iniciatyvą Seimui pateikusi socialdemokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Jurgita Šukevičienė sakė, kad siūlymais siekiama sudaryti lankstesnes bendrijų pirmininkų įdarbinimo sąlygas.
„Projekto tikslas yra nepadaryti „amžinų“ pirmininkų, bet sudaryti lankstesnes darbo sąlygas, siekiant pagerinti bendrijų pirmininkų socialines garantijas ir stabilumą“, – pateikdama projektą sakė J. Šukevičienė.
Ji tikisi, kad priėmus pasiūlytas pataisas daugiabučių namų bendrijų pirmininkų darbas bus patrauklesnis ir leis pritraukti daugiau kvalifikuotų darbuotojų. Parlamentarės nuomone, pasiūlytas reguliavimas taip pat suteiktų bendrijų pirmininkams didesnes galimybes gauti bankų paskolas.
„Šiuo metu bendrijos pirmininko darbas sunkus, nepatrauklus, mažai apmokamas“, – iš Seimo tribūnos kalbėjo J. Šukevičienė.
Ji atkreipė dėmesį į tai, kad privačių įmonių ir dalies viešojo sektoriaus vadovai gali dirbti pagal neterminuotas darbo sutartis – net jei jų darbas organizuojamas kadencijomis.
Jeigu Seimas pritartų, neterminuota darbo sutartis būtų sudaroma tik tuo atveju, kai bendrijos pirmininko pareigos yra jo pagrindinė pirmoji darbovietė.
Šiuo metu galiojantis įstatymas leidžia su bendrijos pirmininku sudaryti tik terminuotą darbo sutartį jo kadencijos laikotarpiui. Šios nuostatos bendrijos įstatais ar šalių susitarimu pakeisti negalima. Darbo sutartį su bendrijos pirmininku, jos pakeitimus ar nutraukimą pasirašo visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo. Terminuota sutartis pasibaigia suėjus joje nustatytam terminui, bendrijos įstatuose nustatyta tvarka atšaukus pirmininką iš pareigų ar pirmininkui atsistatydinus.
