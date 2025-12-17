Seimas nededa taško: toliau spręs, ar leisti skirti GPM paramą mokykloms ir religinėms bendrijoms

Be opozicijos antradienį posėdžiavęs parlamentas nepritarė Biudžeto ir finansų komiteto siūlymui atmesti tokias Labdaros ir paramos įstatymo pataisas bei pavedė jas apsvarstyti kitam – Ekonomikos komitetui.
Be kita ko, parlamentarai pritarė „aušriečių“ iniciatyvai pakeitimus svarstyti skubos tvarka, kad jie būtų priimti dar šioje Seimo sesijoje.
„Jei jį priimsime kovo mėnesį, žmonės, kurie teiks (mokesčių – BNS) deklaracijas, negalės nurodyti (mokyklų ar religinių bendruomenių kaip GPM paramos gavėjų – BNS)“, – Seimo posėdyje kalbėjo „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Jis akcentavo, kad GPM parama reikalinga religinėms bendruomenėms, kurios sunkiai išsilaiko.
Nuo šių metų sausio gyventojai nebegali skirti iki 1,2 proc. GPM valstybinėms ir savivaldybių mokykloms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir religiniams centrams.
Socialdemokratų frakcija siūlo visas jas grąžinti į paramos gavėjų sąrašą – anot jų, sprendimas sumažinti šį sąrašą visuomenėje sukėlė diskusijų bangą, nes daugelis švietimo įstaigų ir religinių bendruomenių rėmėsi gyventojų parama.
„Papildomas finansavimas yra būtinas siekiant užtikrinti religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos tęstinumą, kulto pastatų išlaikymą, religinių apeigų prieinamumą tikintiems Lietuvos gyventojams, o tuo pačiu ir tikinčiųjų naudojimąsi konstitucine teise į religijos laisvę“, – teigiama pataisų projekto aiškinamajame rašte.
„Kiekvieno asmens teisė yra pasirinkti, kam jis planuoja skirti dalį savo GPM, ir religinės bendruomenės neturėtų būti diskriminuojamos ar laikomos mažiau visuomenei reikšmingomis nei nevyriausybinės organizacijos“, – teigė pasiūlymo rengėjai.
Be to, nurodoma, kad švietimo įstaigos ne visada gali patenkinti visus poreikius iš valstybės biudžeto lėšų, todėl svarbu išsaugoti galimybę bendruomenei prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo.
Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas BNS yra sakęs, kad įstatymas skirtas pirmiausia nevyriausybinių organizacijų (NVO) rėmimui, tad vėl leidus valstybės lėšomis remti ir taip iš biudžeto finansuojamas įstaigas sudaromos nevienodos paramos teikimo sąlygos.
Pataisas iniciavęs socialdemokratas Audrius Radvilavičius yra sakęs, jog jei galimybė remti ugdymo įstaigas būtų likusi, joms galbūt dalį savo GPM būtų skyrę dalis iš maždaug 40 tūkst. to nedarančių žmonių.
Mokyklų atstovai yra aiškinę, jog biudžetinio finansavimo trūksta, tad GPM parama joms yra labai svarbi, pavyzdžiui, atliekant remontą, nuomojantis transportą mokinių išvykoms.
Tuo metu nevyriausybininkų teigimu, NVO finansavimas neauga daugybę metų, o lėšų jos gauna tik iš ne visuomet stabilaus finansavimo projektams bei GPM paramos, kai ugdymo įstaigos gauna garantuotas lėšas iš biudžeto.
Nuo 2025-ųjų šią paramą gali gauti tik nevyriausybinės organizacijos, politinės partijos ir profesinės sąjungos.
Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, NVO skiriama GPM parama kasmet auga.
