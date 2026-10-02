Savivaldybių asociacija: naujoje finansinėje perspektyvoje regionai norėtų daugiau ES lėšų

„Regionų plėtros įstatyme priimtas sprendimas ne mažiau 30 proc. europinės paramos, jis galėtų būti ambicingesnis. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, 35 proc. paramos, nes tai nedidintų fiskalinės įtampos valstybėje“, – penktadienį Prezidentūroje vykstančiame Regionų forume sakė LSA prezidentas Audrius Klišonis.
„Tai duotų didesnę galimybę ir pasitikėjimą pačioms savivaldybėms spręsti“, – pridūrė jis.
Pasak A. Klišonio, tai nedidintų valstybės biudžeto deficito, bet suteiktų daugiau galimybių savivaldai.
Jis, be kita ko, teigė, kad ES, valstybės bei savivaldybių šaltiniai ir skolinimasis turėtų veikti kaip viena sistema, savivalda turėtų turėti daugiau laisvės nustatyti, kurios investicijos teritorijoje svarbiausios.
LSA taip pat siūlo taikyti paskatas investicijoms pritraukti ir skatinti vietos ekonomiką paverčiant savivaldybių gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį savarankišku šaltiniu ir skiriant joms dalį pelno mokesčio.
Savivaldybės siūlo didinti nacionalinio plėtros banko (ILTE) paskolų limitą, leisti turėti didesnį biudžeto deficitą skolinantis investicijoms ir iš kitų šaltinių.
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