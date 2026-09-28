 Rugsėjį infliacija siekė 6,1 proc.: kas brango labiausiai

Rugsėjį infliacija siekė 6,1 proc.: kas brango labiausiai

2026-09-28 09:19
BNS inf.

Išankstinė metinė infliacija rugsėjį, palyginti su 2025 metų rugsėju, siekė 6,1 proc., o mėnesio – rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu – 0,9 procento.

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<span>Rugsėjį infliacija siekė 6,1 proc.: kas brango labiausiai</span>
Rugsėjį infliacija siekė 6,1 proc.: kas brango labiausiai / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

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Išankstinė vidutinė metinė infliacija – paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus – siekė 4,5 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Išankstiniais duomenimis, šilumos energija per metus brango 39,7 proc., benzinas – 38,5 proc., dyzelinas – 52,1 proc., automobilių remontas – 13,4 proc., medienos kuras – 40,9 proc., elektra – 9,2 proc., restoranų, kavinių paslaugos – 6,9 proc., atostogų išvykos – 9,5 procento.

Tuo metu kaulavaisiai ir sėklavaisiai atpigo 22,5 proc., bulvės – 10,9 proc., sviestas – 10,5 proc., garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atkūrimo įrenginiai – 10,5 proc., naudoti automobiliai – 4 procentais.

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Lietuvos infliacija

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