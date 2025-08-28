Ruginienės pasiūlymą sumalė į miltus

Atsakymai į tris svarbius klausimus
„Swedbank“ vyr. ekonomistas Nerijus Mačiulis socialiniame tinkle „Facebook“ atsakė į tris svarbius klausimus.
– Ką gautų Lietuva ir jos gyventojai išpirkus „Ignitis“ mažumos akcininkus?
– Lietuva ir jos piliečiai iš to jokios naudos negautų – kadangi valstybei jau dabar priklauso kontrolinis akcijų paketas, ji dabar gali priimti visus svarbiausius strateginius sprendimus.
– Ką prarastų valstybė ir jos gyventojai?
– Iš pradžių reikėtų iki pusės milijardo eurų, jie būtų reikalingi mažumos akcijoms išpirkti. Iš kur tokie pinigai? Dar daugiau skolintis? Dar labiau didinti mokesčius? Ar skirti mažau pinigų krašto apsaugos finansavimui? Praradimai būtų ir platesnio masto – mažėtų likvidumas akcijų rinkoje, būtų mažiau potencialių stambių užsienio investuotojų, sunkiau kitoms valstybės ir privačioms įmonėms pritraukti kapitalo.
– Kam gali būti naudinga tokia iniciatyva?
– Jei nelieka smulkiųjų akcininkų, galima įmonės akcijas delistinguoti iš biržos, nebus akylų investuotojų akių, stebinčių įmonės ketvirtines finansines ataskaitas, veiklos skaidrumą ir efektyvumą. Tada bus lengviau po kilimu keisti vadovus, stabdyti strategines investicijas į atsinaujinančią energetiką. Tai nenaudinga niekam, kam nors kiek rūpi ilgalaikė Lietuvos ir jos gyventojų gerovė.
Mažiausiai pusės milijardo našta valstybei
„Mažiausiai pusės milijardo našta šalies biudžetui be jokios naudos nei valstybei, nei jos piliečiams, kartu būtų sugriautas investuotojų (įskaitant didžiausią pasaulyje fondą – Norvegijos valstybinį pensijų fondą, kuris yra investavęs į „Ignitis grupės“ akcijas) pasitikėjimą Lietuvos investicine aplinka“, – taip siūlymą išpirkti „Ignitis grupės“ akcijas socialiniame tinkle įvertino „Artea Asset Management“ fondų valdytojas Arvydas Jacikevičius.
