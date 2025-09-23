Ruginienės ir Kasčiūno požiūris dėl braziliškų lėktuvų pirkimo kardinaliai skiriasi

„Tikrai ne tik iš Sanglaudos lėšų, nes normalu, kad turėsime ir mes kaip Vyriausybė prisidėti, nes Gynybos fondas toks yra ir iš jo finansuojame poreikius gynybai“, – žurnalistams antradienį Seime sakė paskirtoji premjerė.
„Duok Dieve, jeigu mums pavyks iš ES didžiąją dalį gauti lėšų, tai tikrai džiaugsimės ir panaudosime. Bet šitas pirkimas visiškai nedarys įtakos brigados ir divizijos įkūrimui. Lėšos bus jungtinės, iš įvairių šaltinių“, – teigė ji.
Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė praėjusią savaitę teigė, kad orlaivius planuojama įsigyti už ES Sanglaudos fondo lėšas.
Ji taip pat pabrėžė, kad orlaiviai bus perkami tik pavykus deryboms ir jiems gavus papildomų lėšų. Tokiu atveju, nevėluojant pristatymui, pirmas lėktuvas Lietuvą pasiektų 2028-ųjų viduryje.
Tuo metu pirmadienį paskelbtoje interviu portalui „Lrytas“ ištraukoje I. Ruginienė teigė, kad D. Šakalienė „paskubėjo pakomentuoti apie Sanglaudos fondą“.
Kaip skelbė BNS, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) praėjusią savaitę pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl trijų karinių transporto orlaivių „Embraer“ C-390 pirkimo. Anot teisėsaugos, tyrimas pradėtas įvertinus, kad pagal numatytus patikrinimo terminus nėra galimybės surinkti visą objektyviam vertinimui būtiną informaciją.
Dėl šio pirkimo rugpjūtį į teisėsaugą kreipėsi Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas demokratas Giedrimas Jeglinskas ir komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
Jie prašė patikrinti, ar Krašto apsaugos ministerijos sprendimai dėl maždaug 800 mln. eurų vertės orlaivių pirkimo nepriimti pažeidžiant pirkimus reglamentuojančius teisės aktus ir ar nepiktnaudžiauta tarnyba.
L. Kasčiūnas siūlo pirkimą sustabdyti, kol vyksta minėtas ikiteisminis tyrimas. Konservatorių lyderio teigimu, NSGK taip pat yra pasiūliusi nukelti karinių transporto orlaivių pirkimą po 2030-ųjų, kai bus visiškai suformuota Lietuvos divizija.
Pradėti derybas dėl trijų naujų „Embraer“ C-390 transporto orlaivių įsigijimo birželį rekomendavo Valstybės gynimo taryba (VGT).
Pasak D. Šakalienės, kariniu patarimu pasirėmusi VGT vienbalsiai pritarė deryboms dėl šių lėktuvų įsigijimo NATO šalių grupėje.
Kasčiūnas siūlo atidėti braziliškų lėktuvų pirkimą
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas žada kalbėti su paskirtąją premjere Inga Ruginiene ir įtikinti ją nukelti braziliškų lėktuvų pirkimą iki tol, kol Lietuvoje bus suformuota pilno operacinio pajėgumo nacionalinė divizija.
„Aš tikrai dar kalbėsiu su premjere, turėsime pokalbį ir aš pabandysiu dar kartą įtikinti, kad reikia šitą projektą, šitą kontraktą nukelti iki tol, kol mes sukursime pilno operacinio pajėgumo diviziją“, – antradienį Seime žurnalistams sakė L. Kasčiūnas.
Kiek anksčiau premjerė I. Ruginienė kalbėjo, jog naujų lėktuvų pirkimas Lietuvai yra neabejotinai reikalingas. Vis dėlto, ministrė pirmininkė pažymėjo, jog Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos fondo lėšų tam veikiausiai nepakaks – likusią pirkimo dalį svarstoma finansuoti iš gynybos fondo.
„Valstybės gynimo taryba (VGT) apsisprendė, kad mums reikia naujų lėktuvų, nes 2030 m. turėsime problemą su lėktuvais, tai dabar klausimas (…), kaip tuos lėktuvus pasirinkti ir kokius pirkimus daryti“, – žurnalistams prieš Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ posėdį sakė premjerė.
„(Bus finansuojama – ELTA) ne tik iš sanglaudos lėšų. Normalu, kad turėsime ir mes, kaip Vyriausybė, prisidėti, nes yra gynybos fondas – iš gynybos fondo ir finansuojame poreikius gynybai (…). Jeigu mums pavyks iš ES gauti didžiąją dalį lėšų, tikrai džiaugsimės ir panaudosime, bet šitas pirkimas visiškai neįtakos (…) divizijos įkūrimo“, – tikino ji.
Vis dėlto, toks gynybos fondo lėšų naudojimas, L. Kasčiūno teigimu, nebūtų tinkamas.
„Kai išgirstu, kad pinigai gali būti paimti iš gynybos fondo, tai paneigia bet kokius teiginius, kurie anksčiau figūravo“, – kalbėjo konservatorių lyderis.
„Gynybos fondą mes kūrėme tam, kad iki 2023 m. būtų sukurta pilno operacinio pajėgumo divizija. Deja, tai, ką aš girdžiu iš premjerės, yra dalykas, kuris prieštarauja nuostatai, kad gynybos fondas pirmiausia yra skirtas divizijai. Tai yra negerai“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta anksčiau, praėjusią savaitę krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė, jog braziliškų karinių lėktuvų „Embraer“ įsigijimą Lietuva planuoja finansuoti ES Sanglaudos fondo lėšomis.
ELTA primena, kad Lietuva planuoja įsigyti tris „C-390 Millennium“ orlaivius iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Visgi, šio sprendimo kritikai – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atstovai Giedrimas Jeglinskas ir L. Kasčiūnas – kreipėsi į STT, prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus „Embraer C-390 Millenium“ transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai.
Politikai abejoja šio įsigijimo pagrįstumu ir Krašto apsaugos ministerijos (KAM) argumentais, nerimauja, kad galutinis tokio pirkimo naudos gavėjas yra Brazilija, kuri kartu su Rusija priklauso BRICS šalių blokui.
STT pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo, KAM teigė teikusi ir teiksianti tyrėjams visą informaciją.
Naujausi komentarai