Ruginienė: pensijos kitąmet augs sparčiau nei atlyginimai ir infliacija

„Žadėjome, kad pensijos kitąmet augs dviženkliu procentu. Šiandien jau galiu pasakyti – vidutinė senatvės pensija 2027 metais didės apie 10,4 proc., o turintiems būtinąjį stažą – apie 10,9 proc.“ – savo „Facebook“ paskyroje trečiadienį teigė ministrė.
Anot jos, tai reiškia, kad vidutinė senatvės pensija didės apie 78 eurus – iki 825 eurų, turintiems būtinąjį stažą – apie 88 eurus iki 895 eurų.
Indeksavimo dydžiai bus numatyti valstybės biudžeto projekte.
Prognozuojama, kad darbo užmokestis kitąmet augs 7,2 proc., o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3 proc.
„Svarbu, kad pensijos augs sparčiau nei darbo užmokestis ir infliacija. (…) Tai reiškia, kad didės ir reali žmonių perkamoji galia“, – pažymėjo I. Ruginienė.
Jos teigimu, siekiama, kad vidutinė senatvės pensija sudarytų ne mažiau kaip pusę žmogaus vidutinio darbo užmokesčio „į rankas“ – 2027 m. pajamų pakeitimo norma turėtų pasiekti 48,1 proc., o turintiems būtinąjį stažą – 52,2 proc.
„Tai dar vienas žingsnis link oresnės senatvės. Ir link valstybės, kurioje žmogus gali būti tikras, kad jo darbas bus įvertintas“, – tikino ministrė.
Kaip skelbė ELTA, premjeras Mindaugas Sinkevičius jau sakė, jog pensijas kitąmet bus siekiama didinti apie 10 proc. – vidutiniškai senjorui ji augs 75-76 eurais, tam bus naudojama ir dalis „Sodros“ biudžeto perviršio.
Anksčiau Eltai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) nurodė, kad bazinis pensijų augimas be papildomo indeksacijos kitąmet turėtų siekti 8,51 proc.
2026 m. rugpjūčio mėnesio duomenimis, Lietuvoje buvo apie 641 tūkst. senatvės pensijos ir apie 7,9 tūkst. – išankstinės senatvės pensijos gavėjų, vidutinė senatvės pensija siekė beveik 747 eurus, turintiems būtinąjį stažą – 807 eurus.
Vienišo asmens išmoka ir socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis kitais metais, kaip numatoma, pasieks 50,68 euro, kai šiemet sudaro 46,46 euro.
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