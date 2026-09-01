Ruginienė dėl paramos šeimoms: mes norime jus nustebinti

„Mes norime jus nustebinti, tai palikite tą netikėtumo efektą. Tikrai norime nustebinti ir norime sulaužyti mitus, kad tiesiog dirbame tam, kad dirbtume. Bet davėm pažadą, kad šeimos politikos stiprinimas turi būti prioritetas“, – žurnalistams Vyriausybėje sakė ministrė.
„Norime įsitikinti, kad tai, ką pasiūlysim ir tai, ką parodysime, bus įvertinta ir bus pagrįsta skaičiavimu“, – pridūrė ji.
I. Ruginienė teigė, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai, į jas žvelgiant ne kaip į vienos ministerijos, o visos Vyriausybės atsakomybę.
„Saugumo jausmas susideda iš kelių dalių, tai ne paslaptis: ta pati gynyba ir saugumas šalies viduje, bet lygiai taip pat ir socialinis saugumas. Ir čia turi tie indai labai stipriai susižaisti“, – kalbėjo ministrė.
„Nepamirškime, kad demografijai daro įtaką ir kitokie veiksniai. Tai yra visos Vyriausybės reikalas, ne vienos ministerijos, ne dviejų, nes tiek ir Švietimo ministerija turbūt turi minčių, kaip galėtų prisidėti, tiek Sveikatos ministerija, tiek ir visos kitos. Galų gale, net transportas, prieinamumas nuo A iki B taško nuvažiuoti, irgi yra tam tikri dalykai, kurie irgi galėtų prisidėti“, – sakė I. Ruginienė.
Ji taip pat akcentavo, kad dalis šeimoms skirtų paramos priemonių jau pradėta taikyti šią vasarą. Tarp jų – parama vaikų susilaukusiems žmonėms, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo, taip pat šeimoms, kai vieno iš tėvų nėra arba negalima iš jo išieškoti alimentų.
Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmadienį teigė, kad valstybė didelį dėmesį šeimos skatinimo politikai ketina skirti ne tik kitais metais, bet ir iki šios Vyriausybės kadencijos pabaigos 2028-aisiais.
M. Sinkevičius anksčiau taip pat yra sakęs, kad šeimos stiprinimas ir demografinės situacijos gerinimas yra svarbūs šio Ministrų kabineto prioritetai.
Vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi „pažaboti kainų poveikį“ sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms.
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