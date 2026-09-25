Ruginienė atskleidė, kada galėtų pradėti galioti dalis šeimos paketo priemonių

„Labai tikiuosi, kad jeigu priimsim per šitą rudens sesiją visus pakeitimus, kad jau nuo kitų metų liepos mėnesio įsigalios, čia yra anksčiausias terminas“, – žurnalistams penktadienį sakė I. Ruginienė.
Pasak jos, nuo kitų metų rugsėjo tėvai galėtų pasinaudoti parama vaikų priemonėms įsigyti, o prieš vasaros sezoną vienišiems tėvams būtų kompensuojamos vaikų stovyklos.
Ministrė taip pat teigė, kad nuo kitų metų turėtų pradėti galioti ir padidėjusi ligos išmoka tėvams, prižiūrintiems sergančius vaikus.
„Didžioji dalis priemonių iš tikrųjų jau ateitų nuo kitų metų. Ir taip, mes savo darbais laužysim mitą, kad mes kažkokiai kitai vyriausybei paliekam įsipareigojimus“, – pabrėžė ji.
Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau yra teigęs, kad šeimos paketo priemonėms kitąmet reikės apie 200 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Visam paketui iki 2034 metų numatyta beveik 800 mln. eurų.
Plane numatyta nuo 2029 iki 2034 metų suteikti nemokamą maitinimą visiems penktų–dešimtų klasių mokiniams, nevertinant šeimos pajamų, o viešiesiems finansams tai kainuotų apie 376 mln. eurų.
Be nemokamo maitinimo mokiniams, pakete siūloma didinti išmokas vaiko priežiūrai – tam reikėtų apie 123,6 mln. eurų. 110 mln. eurų ketinama skirti vaiko priežiūros ir užimtumo krepšeliui – kompensuoti auklių paslaugas, prailgintas grupes vaikams iki 12 metų, 67 mln. eurų – pirmajam būstui įsigyti, maždaug 50 mln. eurų – pensijų draudimui vaiko priežiūrai ir slaugai.
Taip pat žadama finansiškai skatinti į Lietuvą gyventi grįžtančias šeimas.
I. Ruginienė taip pat patvirtino, kad dėl šeimos paketo finansavimo jau tartasi su finansų ministru.
„Finansų ministras dalyvavo visuose pasitarimų procesuose ir šitas paketas, jeigu jau premjeras anonsavo, jis davė savo žodį, tai jau visos ministerijos turės susitelkti ir padėti premjerui išlaikyti šitą žodį“, – sakė ministrė.
Kaip rašė BNS, opoziciniai konservatoriai akibrokštu pavadino valdančiųjų siūlymą išplėsti nemokamą maitinimą mokyklose. Pasak jų, tokios iniciatyvos kaina siektų kelis šimtus milijonų eurų, tačiau ją įgyvendinti tektų kitai Vyriausybei, nes dabartinio Seimo kadencija baigiasi 2028 metais.
Dalį paketo projektų Seimui tikimasi pateikti artimiausiomis savaitėmis.
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