Ruginienė: abiem variantais būtų pasiektas tas pats rezultatas

Šią savaitę partneriai Trišalėje taryboje sutarė, kad 2027 m. minimali mėnesio alga (MMA) turėtų kilti 7,19 proc. – 83 eurais iki 1235,9 eurų, o dvejus metus nedidintas bazinis NPD augti 4 proc. arba 30 eurų iki 777 eurų (vertinant algą „ant popieriaus“).
Tačiau Vyriausybė su pastaruoju siūlymu nesutinka, o minimalią algą siūlo kelti kiek sparčiau – 92 eurais (8 proc.) iki 1245 eurų „ant popieriaus“.
Premjerės teigimu, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų susitarimas yra svarbus ir sveikintinas žingsnis.
„Vyriausybė, girdėdama ir gerbdama šį susitarimą, o kartu ir atsakingai vertindama mokesčių pakeitimus, siūlo MMA didinti 8 proc. Tokiu būdu įtvirtinamas socialinių partnerių susitarimas MMA kelti iki 903 eurų „į rankas“, – savo „Facebook“ paskyroje penktadienį skelbė premjerė.
Kitais metais taip pat įsigalioja Seimo pernai priimtas prezidento siūlymas taikyti papildomą NPD tėvams, auginantiems vaikus – jis sieks 87 eurus už vaiką arba 1044 eurus per metus (atskaičius mokesčius – 208,8 eurų už vaiką).
Skaičiuojama, kad ši lengvata biudžetui kainuos apie 90 mln. eurų, o darbdavių ir profsąjungų siūlymas kelti NPD pajamas mažintų dar apie 40 mln. eurų.
Vyriausybei nesutinkant su partnerių siūlymu, jie kritikuoja šią poziciją ir teigia, kad tokiu būdu Ministrų kabinetas nesilaiko savo pažadų ir rodo nepagarbą tiek darbdaviams, tiek darbuotojams.
Šiemet NPD siekia 747 eurus ir yra taikomas tiems darbuotojams, kurie uždirba iki vieno MMA, ji siekia 1153 eurus „ant popieriaus“.
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