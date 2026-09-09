 „Rail Baltica“ ruože Šveicarija–Žeimiai baigiami bėgių suvirinimo darbai

„Rail Baltica“ ruože Šveicarija–Žeimiai baigiami bėgių suvirinimo darbai

2026-09-09 14:21
ELTOS inf.
<span>„Rail Baltica“ ruože Šveicarija–Žeimiai baigiami bėgių suvirinimo darbai</span>
„Rail Baltica“ ruože Šveicarija–Žeimiai baigiami bėgių suvirinimo darbai / T. Biliūno / BNS nuotr.

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