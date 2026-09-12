Pusė verslą pradėti norinčio jaunimo socialiniuose tinkluose ieškotų bendraminčių

Tyrimo duomenimis, verslą pradėti norintys jauni žmonės socialiniuose tinkluose aktyviai ieškotų skirtingų būdų pasimokyti iš kitų patirties ir pasitikrinti savo sumanymus – 50 proc. tartųsi su jau turinčiais savo verslą draugais ar pažįstamais, dar 43 proc. bandytų atrasti patyrusį mentorių.
„Tyrimas rodo, kad jauni žmonės, galvodami apie nuosavą verslą, pirmiausia ieškotų ryšio su žmonėmis, kurie jau turi patirties. Skaitmeninę erdvę jaunuoliai mato ne kaip alternatyvą gyvam kontaktui, o kaip būdą jį atrasti“, – pranešime teigia „Swedbank“ Finansinio raštingumo srities vadovė Justina Bagdanavičiūtė.
Tyrimas taip pat atskleidė, kad daliai jaunimo verslo pradžią stabdo nepasitikėjimas savo gebėjimais. Tarp 18–29 metų gyventojų, kurie teigė nenorintys pradėti kurti verslo, 35 proc. nerimauja, kad pritrūktų gebėjimų jį sukurti ir valdyti, o 26 proc. nenori rizikuoti bei patirti papildomo streso.
„Abejonė savo jėgomis nebūtinai reiškia, kad žmogui trūksta gebėjimų ar geros idėjos. Kartais tiesiog sunku identifikuoti, nuo ko pradėti ir ko tikėtis. Čia kitų žmonių patirtis gali suteikti labai praktišką atramą“, – nurodo J. Bagdanavičiūtė.
Reprezentatyvų šalies gyventojų tyrimą šių metų liepos pabaigoje „Swedbank“ užsakymu atliko nuomonės ir socialinių tyrimų bendrovė „Spinter“. Tyrimo metu buvo apklausta 18–75 metų amžiaus 1 017 respondentų.
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