Prognozuoti nesiima net Lietuvos banko vadovas: kas toliau?

„Kai ateina sprendimo metas, būtent tada yra paimami duomenys, būtent tada žiūrima į naujausią informaciją, atsižvelgiama į visas prognozes ir tada yra priimamas sprendimas. Todėl tik vakar priėmus sprendimą aš tikrai susilaikysiu nuo spekuliacijų, kokie būtų Europos Centrinio Banko sprendimai ateityje. Vėlgi, rinkose tų spėjimų dabar yra įvairių“, – penktadienį LRT radijui sakė G. Šimkus.
„Dabar buvo priimtas sprendimas apie dabartį ir tai nėra kažkoks sprendimas į ateitį. Tai, ko išmokė pastarųjų metų situacijos, – būti tikrai atsakingiems komunikuojant apie tai, kokie gali būti ateities sprendimai“, – pridūrė jis.
Prieš pastarąjį ECB sprendimą G. Šimkus rugsėjo pradžioje sakė, kad palūkanos turėtų didėti ir vėliau.
Anot G. Šimkaus, infliacija yra per aukšta tiek euro zonoje, tiek Lietuvoje, todėl padidinus palūkanų normas siekiama sumažinti riziką, kad dėl geopolitinių konfliktų pabrangusi energija nekeltų prekių ir paslaugų kainų.
„Svarbu yra tai, kiek ilgai infliacija gali išlikti tokiame aukštame lygyje ir tai, kaip ji gali persiduoti kitoms prekių ir paslaugų kainoms, o, neduok, Dieve, dar žmonių bei verslo lūkesčiams ir užsisuktų atlyginimų ir kainų augimo spiralė“, – LRT sakė LB vadovas.
Pasak jo, rinkos jau buvo numačiusios palūkanų normų didinimą, todėl verslas ir gyventojai tai jau pajuto: „Tai yra pakankamai nedidelis padidėjimas, nuo vidutinės paskolos kalbame apie porą dešimčių eurų padidėjimą.“
Jo teigimu, priklausomai nuo kredito įstaigų situacijos, indėlių palūkanų normos turėtų augti.
„Aš labai norėčiau, kad iš tikrųjų ta tranzicija, persidavimas iš centrinio banko nustatomų palūkanų normų į terminuotų indėlių palūkanų normas būtų spartesnis, aktyvesnis. Lietuvoje mes turime didelę dalį neįveiklintų indėlių ir tai kredito įstaigoms suteikia tam tikras erdves būti šiek tiek lėtesniais indėlių pusėje“, – aišikino G. Šimkus.
Kaip ir buvo prognozuota, ECB ketvirtadienį padidino tris pagrindines palūkanų normas 25 baziniais punktais. Pakeitimai įsigalios rugsėjo 16 dieną.
Šiais metais numatomi dar du ECB valdybos posėdžiai – spalį ir gruodį.
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